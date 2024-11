Nelonen Median kevään 2025 tv-ohjelmisto on nyt julki!

Kevät 2025 on täynnä viihdettä, huippurealitya, musiikkia ja lifestylea Nelonen Median kanavilla.

Huippusuosittu Remppa vai muutto Suomi tekee paluun! Tällä kaudella Marko Paananen saa rinnalleen uuden taisteluparin, kun uutena kiinteistönvälittäjänä ohjelmassa aloittaa Nina Schönberg.

Ruudun alkuperäissarja Kurjen kirous on Kari Ketosen ja Antti Holman kutkuttavan hauska draamakomedia, jossa selvitetään onko Kari Ketosen näyttelemä Aki Kurki kirottu.

Takuuvarmat kilpailurealityt Suuri seikkailu, Farmi Suomi ja Petolliset pitävät huolen ettei vauhti pääse loppumaan.

Vauhdista puheenollen, myös Top Gear Suomessa kumi palaa. Lisää adrenaliinia on tarjolla helmikuussa, kun Nelonen ja Ruutu esittävät yksinoikeudella jääkiekon 4 Nations Face-Off -huipputurnauksen ottelut.





Tutustu alla koko Nelonen Median kevään 2025 monipuoliseen tv-ohjelmistoon!

_____________________________________________________________________________________

Remppa vai muutto Suomi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa helmikuussa.

Remppa vai muutto Suomi uudistuu, kun sisustusarkkitehti Marko Paananen saa leikkimieliseksi kilpakumppanikseen kiinteistönvälittäjä Nina Schönbergin. Ohjelman uutena yhteistyökumppanina toimii RE/MAX.

Uudella kaudella rempan ja muuton välillä pähkäilevien perheiden haasteet vaihtelevat laidasta laitaan: yhdessä kohteessa on pian kaksi lasta, muttei yhtään lastenhuonetta, toisessa kylpyhuone on muuttunut vaatevarastoksi, ja spa-tunnelmasta voi vain haaveilla, kun taas kolmannessa perhe haluaa jakaa ison ullakkohuoneiston kahdeksi erilliseksi asunnoksi. Marko päästää suunnittelijana luovuutensa valloilleen toiveiden täyttämiseksi. Nina puolestaan ottaa kaikki keinot käyttöönsä löytääkseen perheille täydellisen kodin. Vaatimuslistat ovat pitkiä ja budjetti usein pieni.

Ninan ja Markon kisa on leikkimielinen, mutta molemmat antavat kaikkensa täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lopuksi näemme, rakastuuko perhe uudestaan remontoituun kotiin vai löysikö Nina heille sopivamman kodin muualta. On aika selvittää, valitsevatko he rempan vai muuton.

- Hyppäsin mukaan ohjelmaan erittäin innoissani. En ole aikaisemmin esiintynyt TV:ssä, joten tämä on minulle hyvin uudenlainen aluevaltaus. Markon kanssa työskentely on ollut mahtavaa, enkä usko nauraneeni työnteon lomassa yhtä paljon kuin hänen kanssaan. Hän on rautainen ammattilainen omalla alallaan ja TV-työskentelyssä ja ihmisenä aito, sydämellinen, huomaavainen ja hauska, Nina hehkuttaa.

Nina Schönberg

Järvenpäässä asuva Nina Schönberg on syntynyt Saksassa. Hänen äitinsä on suomalainen, isä saksalainen. 17-vuotiaana Nina päätti lähteä tutustumaan toiseen kotimaahansa ja tuli vaihto-oppilaaksi Helsingin kuvataidelukioon. Reissu venähti lopulliseksi, ja siitä lähtien Nina on asunut eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Ennen kiinteistönvälittäjän uraa Nina on kouluttautunut puuartesaaniksi ja tehnyt töitä puuseppänä. Tällä hetkellä Ninalla on menossa jo kymmenes vuosi kiinteistönvälittäjänä. Hän on kouluttautunut alalla kiinteistöarviointimestariksi, kaupanvahvistajaksi sekä opiskellut myös välitysliikkeen ja liiketoiminnan johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Työelämän ulkopuolella Nina on varsinaisen suurperheen äiti; hänellä on puolisonsa kanssa neljä lasta ja neljä kissaa. Nina puolisoineen remontoi Järvenpäässä sijaitsevan omakotitalonsa lattiasta kattoon, joten remppamaailma on tullut hänelle tutuksi. Vapaa-aikaansa Nina perheineen viettää hirsimökillään Lopella ympäri vuoden. Mökkeilyn lisäksi Nina harrastaa frisbeegolfia ja kiertää kaveriporukkansa kanssa pakohuonepelejä eri puolilla Suomea.

_____________________________________________________________________________________

The Voice of Finland

Alkaa Nelosella ja Ruudussa perjantaina 24. tammikuuta.

The Voice of Finlandin 14. tuotantokausi alkaa Nelosella ja Ruudussa tammikuussa.

Viime kaudella kilpailun voittanut Laura Ruusumaa nappasi finaalissa kaikkien aikojen suurimman äänipotin saamalla 53 prosenttia annetuista äänistä. Maamme uuden laulajalupauksen etsiminen alkaa tuttuun tapaan Ääni ratkaisee -vaiheella, jossa todella vain äänellä on merkitystä. Kausi huipentuu suoriin lähetyksiin, joissa 12 jäljellä olevaa kilpailijaa taistelevat kansansuosiosta.

Uudella kaudella nähdään tutut tähtivalmentajat SANNI, Arttu Wiskari, Maija Vilkkumaa ja Elastinen. Ohjelman juontajina jatkavat Heikki Paasonen ja Jaana Pelkonen.

_____________________________________________________________________________________

Kurjen kirous

Ruudun alkuperäissarja alkaa Ruudussa ja Nelosella helmikuussa.

Ruudun alkuperäissarja Kurjen kirouksen keskiössä on Kari Ketosen näyttelemä Aki Kurki, joka on taitava ja ahkera näyttelijä, joka on väsynyt ainaisiin sivurooleihin, isojen pääroolien mennessä joka kerta muille, vähemmän lahjakkaille kollegoille.

Pettymykset ja epäoikeudenmukaisuudet tuntuvat Akista jo kiroukselta.

Kun selvänäkijä vahvistaa Akille, että joku todella on langettanut hänen päälleen ihka oikean kirouksen, on Akin katsottava menneisyyteensä. Loukattuja ehdokkaita riittää, kun Aki on polttanut monia siltoja ja uhrannut monia ihmissuhteita menestyksen toivossa.



Oivaltavan ja hauskan draamakomedian toisessa pääroolissa Aki Kurjen managerina nähdään Antti Holma.



Endemol Shine Finlandin tuottaman 8-osaisen sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Niklas Lindgren.

Sarjan muissa rooleissa nähdään mm. Lotta Lehtikari, Pinja Miettinen, Tiia Louste ja monta muuta.

_____________________________________________________________________________________

Petolliset

Alkaa Nelosella ja Ruudussa myöhemmin keväällä.

Petollisten pirullinen peli voi alkaa taas - tällä kertaa jo keväällä! Christoffer Strandberg on jälleen juonikasta peliä isännöivä kartanonherra, kun ilmiöksi noussut suljetun paikan mysteeri saa jo kolmannen kautensa Nelosella ja Ruudussa.



Christoffer kutsui syksyn hämärissä Vanajanlinnaan joukon tunnettuja kilpailijoita, jotka heittäytyivät jälleen täysillä juonipyörteeseen. Pelin aikana kilpailijat kohtaavat epäilyksiä, petoksia ja dramaattisia pudotuksia, sillä heidät on jaettu Uskollisiin ja Petollisiin, mutta katsojien lisäksi vain kukin kilpailija yksin tietää, kumpaan leiriin hän itse kuuluu. Kilpakumppanin uskollisuutta tai petollisuutta he voivat vain arvailla...





_____________________________________________________________________________________

Diili

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maanantaina 13. tammikuuta.

Jaajo Linnonmaan luotsaama huippusuostittu Diili etsii tällä kaudella tapahtumapäällikköä ensi kesänä Helsingin Kasarmitorille nousevalle suurterassille.

Tehtävänä on luotsata Jaajon suursijoitusta ja vastata suurterassin menestyksestä kesäkaupungin tapahtumakeskuksena. Joukko eri alojen osaajia ja tapahtuma-alalla marinoituneita tekijöitä kilpailee pestistä monipuolisissa ja vauhdikkaissa myynnin, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon tehtävissä, joiden jälkipyykkiä pestään lopulta johtoryhmän edessä.



Jaajon rinnalla johtoryhmässä nähdään tälläkin kaudella start-up-maailman asiantuntija Amel Gaily sekä brändistrategi Toni Lähde.



Diilin uudet kilpailijat julkistetaan pian.

_____________________________________________________________________________________

4 Nations Face-Off

Alkaa Nelosella ja Ruudussa 12. helmikuuta.

Ensi helmikuussa järjestettävä jääkiekon 4 Nations Face-Off -huipputurnaus kerää Suomen, Ruotsin, Kanadan ja Yhdysvaltojen parhaat NHL-tähdet samaan turnaukseen ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen!

12.2.-20.2.2025 pelattavassa yhdeksänpäiväisessä turnauksessa on mukana NHL-pelaajia Kanadasta, Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. Turnaus nähdään Suomessa yksinoikeudella Nelosella ja Ruudussa.

_____________________________________________________________________________________

Tähdet, tähdet

Alkaa Nelosella ja Ruudussa myöhemmin keväällä.

On jälleen aika etsiä Suomen valovoimaisinta viihdyttäjää! Tähdet, tähdet on kotimainen musiikkiohjelma, jonka keskiössä ovat vaihtuvat musiikkigenret, joiden syövereihin artistit sukeltavat. Jotta voi voittaa valovoimaisimman viihdyttäjän tittelin, on mukana olevien artistien hypättävä rohkeasti myös mukavuusalueensa ulkopuolelle.



Susanna Laineen juontaman ohjelman tuomareina toimivat Hanoi Rocks -legenda Sami Yaffa, Radio Suomipopilta tuttu Juuso Mäkilähde ja itävaltalaisen Bregenzin oopperafestivaalin taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.

_____________________________________________________________________________________

Suuri Seikkailu

Alkaa Nelosella ja Ruudussa myöhemmin keväällä.

Viime keväänä tv-ruutuihin palannut Suuri seikkailu saa jatkoa! Uudella kaudella nähdään jälleen joukko julkisuudesta tuttuja henkilöitä, jotka suuntaavat Lappiin kilpailemaan suurimman seikkailijan tittelistä ja 20 000 euron voittopotista.



Suuren seikkailun toisen kauden kuvaukset ovat käynnissä parhaillaan. Ohjelman juontajana jatkaa upea ja valovoimainen Jaana Pelkonen.



Suuren seikkailun kilpailijoina nähdään ex-mäkikotka Janne Ahonen, ex-aerobic-mestari Tuuli Matinsalo, hiihtolegenda Jari Isometsä, mediapersoona Rosanna Kulju, laulaja Paul Uotila, näyttelijä Joanna Wallinheimo, kampaamoyrittäjä Antonio Flores, laulaja Petra Gargano, tubettaja ja vaikuttaja Arttu Laitinen, vaikuttaja Nelli Orell, ex-vapaaottelija Teemu Packalén, koomikko Helena Pöllänen, muusikko ja vaikuttaja Pike, avaruus- ja ilmakehätutkija Sini Merikallio, radiokanava HitMixin juontaja ja dj Oku Luukkainen ja näyttelijä Irina Isberg.

_____________________________________________________________________________________

Farmi Suomi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Farmi Suomi on taas täällä, eikä maaseudun rauhasta ole enää tietoakaan - ainakaan Pieksämäen seudulla sijaitsevalla maatilalla, jossa joukko julkisuudesta tunnettuja kilpailijoita irtautuu täysin modernin maailman mukavuuksista ja elää entisajan malliin askeettisissa oloissa, kisaten erilaisissa maatilanhoitoon liittyvissä kisoissa.



Mukana Farmi Suomen 7. kaudella ovat: vuoden 1992 tangokuningatar Eija Kantola, podcast-juontaja ja tv-tähti Henna Kalinainen, juontaja Lloyd Libiso, rap-artisti Redrama, kuvataiteilija Johanna Oras, yrittäjä ja somepersoona Sonja Aiello, muusikko Ari Koivunen, toimittaja Tuomas Rajala, sisällöntuottaja Viivi Kuusela, somevaikuttaja Joona Hellman, ravintoloitsija Sami Garam, vuoden graafikko 2013 Kasper Strömman, vaikuttaja Sini Laitinen ja yrittäjä ja tv-kasvo Perttu Sirviö.

Farmin seitsemännellä kaudella juontajan (kumi)saappaat vetää jalkaansa tuttuun tapaan Susanna Laine, ja myös vanha tuttu pehtoori Terho Häkkinen jatkaa farmilaisten suorittamien tehtävien tinkimättömänä tuomarina.

_____________________________________________________________________________________

Top Gear Suomi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Top Gear Suomi palaa ruutuihin talla pohjassa! Ohjelman uudella tuotantokaudella Ismo Leikola, Teemu Selänne ja Christoffer Strandberg ottavat mittaa toistensa ajotaidoista ja kilpailuhenkisyydestä mitä yllättävämmissä haasteissa ja kisoissa.

Kolmikko jättää jäähyväiset manuaalivaihteille, kiertää autoveroja ja tutustuu Suomen harvinaisimpiin autoihin tunteella ja tietämyksellä. Kyytiä saavat niin golf-viheriöt, aurinkoiset hiekkarannat kuin idylliset maalaispellot – kiitoradasta puhumattakaan.

Uudella kaudella ajetaan muun muassa traktoreilla, avo-autoilla, lava-autoilla ja tietenkin huipputehokkailla urheiluautoilla.

Top Gear Suomessa nähdään tuttuun tapaan klassinen Star in a Car -osuus, jossa julkkisvieraat pääsevät ajamaan kierroksen Top Gear -ajoradalla. Kauden päätteeksi selviää, kuka oli kauden nopein kuski.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Fixuksen ja Beelyn kanssa.

_____________________________________________________________________________________

Erikoisjoukot

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Maailman rankin reality saa jatkoa Nelosella ja Ruudussa, kun Erikoisjoukot-sarjan kolmannella kaudella uudet seitsemäntoista kokelasta kohtaavat omat rajansa sekä fyysisellä, että henkisellä tasolla. Ohjelman kouluttajina jatkavat aikaisemmilta kausilta tutut kouluttajat Janne Lehtonen, Matias Petäistö, Robin Hendry sekä Jan Knutti.



Tällä kaudella mukana on myös uusi käänne, joka paljastaa kouluttajille uusia puolia kokelaista. Ketkä kestävät leirillä loppuun asti ja löytävät itsestään voimaa, joka voi muuttaa koko elämän?

_____________________________________________________________________________________

Ivalo

Elisa Viihteen alkuperäissarja alkaa Ruudussa 1. tammikuuta.

Ivalon uusi kausi alkaa! Ivalon poliisipäällikkö Nina Kautsalo alkaa tutkia suuronnettomuutta, joka paljastuu pian Suomen rikoshistorian laajimmaksi joukkomurhaksi. Todisteet viittaavat siihen, että tapaus liittyy taivaalla loistavaan harvinaiseen komeettaan. Lopulta jäljet johtavat pieneen paikalliseen uskonlahkoon, jonka viimeiset jäsenet ovat valmiita tekemään mitä tahansa toteuttaakseen muinaisen oppi-isänsä profetian.

Sarjan pääroolissa nähdään jälleen Iina Kuustonen, ja mukana on aiemmilta kausilta tuttuja näyttelijöitä, esimerkiksi rakastettu Venla Ronkainen, Janne Kataja ja Pihla Viitala. Uudella kaudella jatkavat ohjaajana Juha Lankinen ja käsikirjoittajana Iiro Küttner.

_____________________________________________________________________________________

Leijonan luola Suomi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa helmikuussa.

Leijonan luola Suomen uudella kaudella nähdään kaksi uutta leijonaa. Nyt kuvattava kausi starttaa Nelosella ja Ruudussa helmikuussa.

Jokaisella Leijonaan luolaan astelevalla yrittäjällä on yksi mahdollisuus valloittaa Leijonat myyntipuheellaan, jolla he joko vakuuttavat Leijonat sijoittamaan esiteltävään bisnekseen omaa rahaansa – tai poistuvat tyhjin käsin.

Jollekin yrittäjälle tarjolla voi olla elämänsä diili!

Viime kaudelta tutut sijoittajaleijonat Kim Väisänen, Jenni Kynnös ja Elias Aalto jatkavat tälläkin kaudella seuraavan menestyskonseptin metsästystä.

Heidän lisäksi tuoleihin istahtavat syväteknologiaan erikoistunut sijoittaja Inka Mero sekä yrittäjänä ja yhtenä Suomen suosituimpana tubettajana tunnettu Roni Bäck, joka tuo leijonien rivistöön näkemystä viihdealalta.

Jokaisella Leijonalla on omat vahvuutensa ja erikoisosaamisensa, ja parhaimmassa tapauksessa he joutuvat kisaamaan toisiaan vastaan saadakseen diilin haluamansa yrittäjän kanssa.

_____________________________________________________________________________________

Immu & Kentsu: Kämmätyt keikat

Ruudun alkuperäissarja alkaa Ruudussa 9. tammikuuta.

Suomen suosituimpiin kirjailijoihin ja huikeaksi someilmiöksi noussut entinen vapaaottelija ja moottoripyöräkerholainen Mika "Immu" Ilmén lähtee eläköityneen pollarikaverinsa Kenneth ”Kentsu” Erikssonin kanssa tutkimaan pieleen menneiden rikosten tapahtumapaikkoja. Immu&Kentsu: Kämmätyt keikat on Ruudun humoristinen alkuperäissarja, jonka keskiössä on Immun verbaaliakrobatia sekä epätavallisen parivaljakon; rikosmaailman taakseen jättäneen entisen rosvon ja poliisin, syvä ystävyys.

Jokainen jakso esittelee yhden kämmätyn keikan tarinan. Jaksoissa selviää, miten Kentsu poliisikavereineen pääsi rosvojen jäljille ja miksi keikat meni pieleen. Sarja tarjoaa uuden näkökulman rikosmaailmaan: surkuhupaisten sekoilujen kautta on viimeistään selvää, miksi rikos ei todellakaan kannata.

_____________________________________________________________________________________

Kummeli esittää: Mökkinaapurit

Ruudun alkuperäissarja alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Kesä, kolme mökkiä, naapurit, vuokralaiset ja mahdottomat tilanteet. Ruudun alkuperäissarja Kummeli esittää: Mökkinaapurit on Suomen kovimman komediatiimin kehittämä komediasarja, jonka keskiössä ovat varsinaiset mökkeilyn asiantuntijat, pitkästä kesälomastaan nauttiva ala-asteen opettajapariskunta Perttu (Timo Kahilainen) ja Satu Järvinen (Pirjo Heikkilä). Nämä opettajat hoitavat kesämökkiään rakkaudella ja ovat kiinnostuneita aivan kaikista ja kaikkien asioista.

Seesteiset kesäpäivät saavat vastapainoa ja haastetta mökkinaapureista. Toinen naapureista vuokraa mökkiään milloin millekin porukalle, toisella puolella olevat Veijo (Heikki Silvennoinen) ja Maippi Kardaani (Mari Perankoski) ovat kaikessa hieman liikaa Pertulle ja Satulle. Kardaanit ovat vähän liian roiseja puheissaan, mauttomia valinnoissaan ja sivistymättömiä.

Hulvattoman komediasarjan päänäyttelijöinä nähdään Pirjo Heikkilä, Mari Perankoski, Timo Kahilainen ja Heikki Silvennoinen. Muissa rooleissa nähdään Christoffer Strandberg, Kari Hietalahti, Joonas Nordman, Minka Kuustonen, Mikko Töyssy, Heli Sutela, Jon-Jon Geitel, Kaisa Hela ja Juha Tapio.

Sarjan ovat käsikirjoittaneet Timo Kahilainen, Pirjo Heikkilä ja Mari Perankoski. Mökkinaapurit on ohjannut Tommi Lepola ja tuottanut Erna Aalto. Vastaavina tuottajina toimivat Ilkka Hynninen ja Ilkka Rahkonen.

_____________________________________________________________________________________

Savotta

Alkaa Nelosella ja Ruudussa myöhemmin keväällä.

Savotta on seurantareality ihmisistä, jotka elävät metsästä. He ovat metsureita, metsäkoneenkuljettajia ja metsäalan yrittäjiä, joiden päivittäinen työ ja arki vievät katsojan metsänhoidon vaativiin tehtäviin ja sen arvaamattomiin olosuhteisiin. Sarjassa avataan lisäksi puukaupan monivaiheista prosessia sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

Mukana nähdään keihäänheiton moninkertaiset arvokisamitalistit Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen, jotka ovat hypänneet rohkeasti uudelle uralle metsäalan yrittäjinä. Sarjaan he lähtivät mukaan, koska halusivat tuoda nostetta ja näkyvyyttä metsäalalle.

Kuusiosaisessa sarjassa seurataan eri puolella Suomea työskenteleviä metsäalan ammattilaisia ja opiskelijoita, joita kaikkia yhdistää aito yhteys luontoon, sekä työssä että vapaa-ajalla. Savotta tuo esiin suomalaisten monipuolista luontosuhdetta täysin uudesta näkökulmasta. Henkilötarinoiden lisäksi sarjaa tähdittää suomalainen upea ja monimuotoinen metsä, joka kutsuu katsojan mukaan sen siimekseen.

Savotta on tehty yhteistyössä metsäteollisuusyhtiö UPM:n kanssa.

_____________________________________________________________________________________

Huvila & Huussi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Huvila & Huussi palaa uusin muutosjaksoin! Luvassa on 14 jaksoa täynnä kesäistä mökkitunnelmaa, remonttihuhkintaa ja yllättäviä lopputuloksia.

Uudella kaudella sisäremonteista vastaavat sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja ohjelman uusi vahvistus, sisustussuunnittelija Maru Hautala.

Kohteina nähdään perinteisten kesämökkien lisäksi muun muassa hirsimökki, oman talon pihalle rakennettu rantarakennus, kesämaja ja retkipaku. Pihakohteita suunnittelee viime kaudelta tuttu Laura Moilanen. Pihaurakoitsijana mukaan hyppää Mika Roos. Sisäurakoista vastaa tuttuun tapaan Ville Heino ja Runtu Works Oy. Itsekin innokas mökkeilijä Anni Ihamäki myötäelää niin suunnittelijoiden kuin mökin omistajienkin jännittäviä vaiheita alusta loppuun saakka.

Ohjelmassa tutustutaan erilaisiin mökkikohteisiin ja niiden omistajiin. Pääsemme kuulemaan iloisia, koskettavia ja sympaattisia mökkitarinoita, sillä yksikään mökki ei ole samanlainen. Mukana on myös julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

_____________________________________________________________________________________

Syke

Ruudun alkuperäissarjan 19. kausi alkaa Ruudussa helmikuussa.

Traumapolin osastoilla hoidetaan Sykkeen uudella kaudella niin potilaiden kuin henkilökunnankin elämän haavoja. Polia varjostavaan krooniseen hoitajapulaan löytyy hetkellinen apu, kun Lenita ja Kikka ryhtyvät työhön. Ilmarin menneisyydestä paljastuu eksyksissä olevan nuoren virheet, ja Leevin sisäiset kipuilut ajavat hänet kokeilemaan entistäkin kovempia aineita.

Jannican uusi suhde ajaa hänet vaarallisiin tilanteisiin ja hän joutuu keskelle ampumavälikohtausta. Jari ja Minako kokevat orastavaa lähentymistä, mutta suhteessa tuntuu olevan kolmansia pyöriä. Toimitusjohtajavaihdos tuo polille uusia tuulia ja Johannan saadessa uudelta toimarilta kiinnostavan työmahdollisuuden kärjistyy Laurin kateus itsekeskeisiksi teoiksi.

Sykkeen vakiohahmoihin kaudella 19 kuuluvat Jannica (Helmi-Leena Nummela), Ilmari (Matti Ristinen), Jesse (Sebastian Rejman), Johanna (Leena Pöysti), Leevi (Valtteri Lehtinen), Lenita (Lena Meriläinen), Max (Antti Luusuaniemi), Nikke (Janne Saarinen), Aino (Amelie Blauberg), Artturi (Juha-Tapio Arola), Elina (Krista Putkonen-Örn), Jari (Nicke Lignell), Lauri (Mikko Nousiainen), Marjut (Jaana Pesonen), Max (Antti Luusuaniemi), Minako (Yuko Takeda), Raila (Miia Nuutila), Uffe (Padram Notash), Mila (Stella Leppikorpi), Sonja (Iida-Maria Heinonen), Kikka (Ritva Sorvali) sekä Linda (Helena Rängman).

_____________________________________________________________________________________

Ehtoolehto

Elisa Viihteen alkuperäissarja alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Minna Lindgrenin suosittuun Ehtoolehto-kirjasarjan ensimmäiseen kirjaan perustuva sarja on hulvaton murhamysteeri, joka huokuu mummoenergiaa: Palvelutalossa asuvien ystävysten seesteinen arki on tiessään, kun outoja asioita alkaa tapahtua. Murhamysteerin ohella sarja käsittelee tärkeitä teemoja, kuten ystävyyttä ja vanhenemista.

Taru Mäkelän ohjaaman sarjan päähenkilöinä nähdään kokenut näyttelijäkolmikko Leena Uotila, Eeva Litmanen ja Rea Mauranen. Pääkolmikon lisäksi mukana nähdään mm. Seela Sella, Heikki Nousiainen, Ilmari Saarelainen, Ulla Tapaninen, Jarkko Niemi, Vera Kiiskinen ja Minttu Mustakallio. Käsikirjoituksen on kirjan pohjalta tehnyt Johanna Hartikainen.

_____________________________________________________________________________________

Parantaja

Elisa Viihteen alkuperäissarja alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Parantaja on psykologinen jännäri, jossa traagisen hoitovirheen tehnyt kirurgi Emma Arvola (Lotta Kaihua) on jäänyt pois töistä ja muuttaa perheineen Suomenlinnan rauhalliselle linnoitussaarelle. Saarella Emma tapaa karismaattisen hyvinvointivaikuttaja ja joogaopettaja Roosan (Mimosa Willamo), joka auttaa Emmaa löytämään valoa elämään ja uuden parantajan identiteetin kaavoihin kangistuneen lääketieteen ulkopuolelta. Parantumisen kesä ja uusi ystävyys muuttuu kuitenkin painajaiseksi, kun hoitovirheen vuoksi vaimonsa menettänyt Iiro löytää tiensä saarelle.

Parantajan tuottaa Elisa Viihteelle Fire Monkey, vastaavina tuottajinaan Roope Lehtinen, Mikko Pöllä ja Hannu Kalliolahti. Laura Suhosen käsikirjoittaman ja Marja Pyykön ohjaaman sarjan keskeisissä rooleissa nähdään lisäksi Lauri Tilkanen, Petteri Summanen, Jussi Nikkilä, Stella Leppikorpi, Miro Lopperi, Peppi Hokynar ja Milo Snellman.

_____________________________________________________________________________________

Kultainen Venla -gaala

Suora lähetys Nelosella ja Ruudussa perjantaina 17. tammikuuta.

Tammikuussa juhlitaan tv-alan suurinta palkintogaalaa, kun vuoden 2024 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät palkitaan Kultainen Venla -gaalassa perjantaina 17.1.2024.

Suora lähetys Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa järjestettävästä gaalasta nähdään Nelosella ja Ruudussa.

_____________________________________________________________________________________

Emma Gaala

Suora lähetys Nelosella ja Ruudussa lauantaina 8. maaliskuuta.

Suomalaisen musiikin suurinta juhlaa vietetään Espoo Metro Areenalla lauantaina 8. maaliskuuta. Emma Gaala nähdään tuttuun tapaan suorana lähetyksenä Nelosella ja Ruudussa, ja gaalan ensimmäiset esiintyjät on jo julkistettu. Ainutlaatuiset livevedot tullaan näkemään ainakin Mokomalta, Pehmoainolta, Haloo Helsingiltä sekä Anna Puun, Ida Paulin ja Erinin yhteiskokoonpano Rodeolta!



Emma-ehdokkaat julkistetaan torstaina 12.12.2024. Maaliskuussa Espoo Metro Areenalla juhlittavassa Emma Gaalassa palkitaan musiikkialan menestyjiä yli kahdessakymmenessä ehdokassarjassa, joista yleisö pääsee valitsemaan voittajan Vuoden kotimainen artisti/ -yhtye -ehdokassarjassa.



Lipunmyynti gaalaan on jo käynnissä Ticketmasterissa.

_____________________________________________________________________________________

Nenäpäivä

Suora lähetys Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Tänä vuonna tauolla oleva Nenäpäivä tekee paluun uudistuneena ensi maaliskuussa, huipentuen Nelosella ja Ruudussa suorana esitettävään tv-show’hun.



Nenäpäivä-säätiö ja Nelonen Media ovat yhdistäneet voimansa, ja yhteistyöstä syntyvä, ensimmäinen uudistunut Nenäpäivä-show nähdään Nelosella suorana lähetyksenä maaliskuussa 2025.



Kampanjan huipentavassa suorassa Nenäpäivä show'ssa nähdään musiikkiesityksiä, kampanjaan osallistuvien tähtien rahankeräyshaasteita sekä muita tempauksia, joilla on tarkoitus kasvattaa tärkeään tarkoitukseen kerättävää rahapottia.



Maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia edistävä Nenäpäivä-säätiö siirtyy uudelle aikakaudelle nyt tehtyjen merkittävien uudistusten myötä.



"Olemme ylpeitä Nenäpäivän pitkästä historiasta ja haluamme varmistaa säätiön toiminnan jatkossakin. Nenäpäivä on tunnettu hyvänmielen brändi, ja kumppanuus Nelonen Median kanssa tarjoaa meille mahdollisuuksia tavoittaa uusia kohderyhmiä ja luoda uudenlaisia kumppanuusmalleja", kertoo Nenäpäivä-säätiön kehitysjohtaja Nina Palmroos.

_____________________________________________________________________________________

Koti koiralle

Alkaa Nelosella ja Ruudussa tiistaina 7. tammikuuta.

Millaisia persoonia ovat koiramaailman Mörkö ja Nipsu? Löytääkö punkkeja haistava Letice vihdoin neljännellä yrittämällä rinnalleen oman loppuelämän ihmisensä? Millaiseen kotiin sopii mentalistikoira Ruska, joka osaa lukea ihmisen ajatuksia? Entä kuinka käy metsästyskoira Saran, jonka isäntä menehtyi hiljattain. Löytääkö eutanasialta pelastettu Bono itselleen uuden kodin? Monenmoiset kohtalot ja tarinat aukeavat, kun pääsemme seuraamaan kodinvaihtajakoirien ensimmäisiä askeleita kohti uutta loppuelämää.

Sydämellisen Koti koiralle -sarjan parissa tutustumme monenkirjavaan ja persoonalliseen karvakuonoon. Pääsemme seuraamaan koirien ja kotiehdokkaiden kutkuttavia ensitreffejä. Miten koira käyttäytyy tavatessaan uudet ihmiset ensimmäistä kertaa?

Luvassa on tunteiden ristiaallokkoa ja koskettavia tarinoita. Sarjassa koetaan haikeita luopumisia, mutta myös rakkauden täyteisiä hetkiä, kun pitkä odotus huipentuu koiran ja uuden kodin ensikohtaamiseen.

Ohjelman juontaa tuttuun tapaan Janni Hussi, aisaparinaan koiramaailman erityisasiantuntija Tommy Wirén. Mukana menossa on myös sarjan todellinen rakkauden lähettiläs, Sorry-koira.

Ohjelma on toteutettu yhteistyössä Hau-Hau Championin kanssa.

_____________________________________________________________________________________

Peruskoulu on jokakoiranoikeus

Ruudun alkuperäissarja alkaa Ruudussa tammikuussa.

Käytännön vinkkejä koiranomistajille! Hau-Hau Championin kanssa yhteistyössä toteutettu 5-osainen videosarja Peruskoulu on jokakoiranoikeus starttaa Ruudussa tammikuussa 2025. Ruudun alkuperäissarjaa tähdittää myös Koti koiralle -sarjasta tuttu koirankouluttaja Tommy Wirén.

Tommyn viesti on, että jokaisella koiralla on oikeus oppia, ja joikainen omistaja on velvollinen toimimaan opettajana. Tässä sarjassa hän opastaa selkein ja yksinkertaisin ohjein, miten ottaa perusteet paremmin haltuun. Mukana on Tommyn asiantuntemusta niin teorian kuin käytännönkin muodossa.

Jaksoissa tapaamme erilaisia koiria ja niiden omistajia, ja pääsemme näkemään Tommyn käytännön työssä, kun hän ohjeistaa omistajia koiriensa kouluttamisessa.

_____________________________________________________________________________________

Burgerimiehet Välimerellä

Alkaa Nelosella ja Ruudussa myöhemmin keväällä.

He tulivat, näkivät ja söivät! Burgerimiehet Akseli Herlevi ja Ossi Lahtinen nostavat taas ankkurin ja purjehtivat tällä kertaa suurelle lihapatojen löytöretkelle Välimeren vanhoihin kulttuurimaisemiin.

Grand Tourin alkupalat nautitaan Portugalissa, Espanjassa ja Marokossa. Afrikan taivaan alta singahdetaan Etelä-Ranskan kautta Italiaan ja sieltä hyvin marmoroituneina Kreikkaan ja Turkkiin. Välimerellinen ruokavalio on tunnetusti erittäin terveellistä, joten kaikki syödään mitä vastaan tulee ja loput kokataan itse.

”Ken nähdä saa Hellaan, saa tulenkin hellaan”. Malja sivistykselle, kohti Istanbulia ja puita!

_____________________________________________________________________________________

Korkeasaari

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maanantaina 20. tammikuuta.

Korkeasaaren kolmannella kaudella nähdään, millaista eläinten saarella on, kun kesä kääntyy syksyyn ja talvikin tekee tuloaan. Kissalaaksossa on tapahtunut muutoksia sitten viime näkemän, sillä toinen tiikerinpennuista on lähtenyt maailmalle, ja leijonille on tullut vahvistukseksi uusi uros. Poikasia on syntynyt sekä manuleille, että myskeille. Saareen saapuu myös uusi gasellipukki ja uroskameli Abua valmistaudutaan kouluttamaan eläinlääkärin toimenpiteitä varten.

Kaudella päästään tutustumaan puu- ja metalliverstaan töihin, piipahdetaan puutarhureiden matkaan ja nähdään miten kissojen yön järjestämiseen valmistaudutaan. Kauden aikana nähdään myös Pedro-käärme, joka kotiutui takaisin Korkeasaareen puolen vuoden karkureissunsa päätteeksi. Vierailevina tähtinä nähdään tubettaja Roni Bäck ja Radio Rockin Korporaatiosta tutut äänet.

_____________________________________________________________________________________

Nelosen, Ruudun, Livin, Jimin ja Heron kansainvälisiä ohjelmauutuuksia

RUUTU

Amazing Race Australia, alkaa tammikuussa

Petolliset UK (The Traitors), kausi 2, alkaa tammikuussa

JIM

Panttilainaamo (Pawn Stars), kausi 24, 6.1. alkaen maanantaista torstaihin klo 19.00, 14.4. alkaen maanantaista keskiviikkoon klo 19.00

Amerikan kovimmat keräilijät (American Pickers), kausi 20, 8.1. alkaen maanantaista torstaihin klo 20.00

Muinaiset avaruusoliot (Ancient Aliens), kausi 15, 25.2. alkaen maanantain ja tiistain myöhäisillassa

Vuorien sankarit (Mountain Men), kausi 12, 26.2. alkaen keskiviikkoisin klo 18.00

Petolliset UK (The Traitors), kausi 2, 17.3. alkaen maanantaisin & torstaisin klo 22.30

LIV

Paratiisihotelli Ruotsi 2.0, kausi 2, 7.1. alkaen maanantaista keskiviikkoon myöhäisillassa

NCIS Rikostutkijat (Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service), kausi 21, 9.1. alkaen torstaisin klo 21.00, 6.2. alkaen torstaisin klo 22.00

Unelmien poikamies (The Bachelor), kausi 26, 10.3. alkaen maanantaisin klo 19.00

Koti koiralle UK (The Dog House), kausi 2, 25.3. alkaen tiistaisin klo 19.00

HERO

Blue Bloods (Blue Bloods), kausi 14, 1.1. alkaen tiistaista torstaihin klo 21.00