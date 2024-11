Joutsenmerkki päästöttömälle puhdistusaineelle

Kotimainen OwnBio -mikrobipuriste on eilen saanut Joutsenmerkki -sertifikaatin.

Puriste lisätään puhdistettuun vesijohtoveteen, minkä jälkeen mikrobit alkavat luontaisesti pilkkoa likaa. Siivouksen tekijät ja kohteet eivät altistu kemikaalijäämille pinnoilla tai hengitysilmassa, eikä pyyhittyä pintaa tarvitse huuhdella.

OwnBio -mikrobipuriste on osa 100% kemikaalitonta Ownwell -menetelmää ammattimaiseen siivoukseen. Puhdistettu vesi tuotetaan siivouskohteisiin asennettavilla OwnPro -laitteilla, jotka mitoitetaan kohteen koon mukaan.

Yhdessä kevyiden ja pienten OwnBio -puristeiden kanssa menetelmä säästää ympäristöä myös logistiikan ja pakkausmateriaalien osalta.

Ownwell on patentoitu ja kotimainen menetelmä, jonka on kehittänyt suomalainen Green Berry Oy. Yrityksen missio on luoda parempaa ympäristöä poistamalla kemikaalit siivouksesta sekä nostaa siivousalan ja -työn turvallisuutta ja arvostusta. Ownwell -menetelmä sekä nyt sertifioitu OwnBio -puriste tähtäävät suoraan tavoitteisiin.

”Olemme ylpeitä Joutsenmerkin saamisesta OwnBio -puristeelle”, sanoo Green Berryn toimitusjohtaja John Bisgaard.

”Se on tärkeä merkkipaalu pyrkiessämme kohti täysin kemikaalivapaita siivousaineita, jotka suojelevat sekä ihmisiä että ympäristöä.” ”Joutsenmerkki asettaa puhdistusaineille tiukat vaatimukset. Mikrobeja sisältävän tuotteen on täytettävä vielä useita lisävaatimuksia”, toteaa asiantuntija Mari Åkerberg Ympäristömerkintä Suomi Oy:stä.

”Siksi on ilo antaa sertifikaatti uudelle ympäristöystävälliselle tuotteelle.”

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki. Se voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka on ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaimmistoa.

Suomessa Joutsenmerkkiä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy, jonka toimintaa ohjaavaan lautakuntaan kuuluu edustajia kuluttaja-, ympäristö- ja liikealan järjestöistä sekä viranomaisista ja tutkimuslaitoksista.