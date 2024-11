Anni Kytömäen Mirabilis-romaanin käännösoikeudet on myyty Ruotsiin ja Tanskaan

Anni Kytömäen neljäs romaani Mirabilis on henkeäsalpaava kirjallinen seikkailu, joka kuljettaa lukijan 1860-luvun nälkävuosista meriteitse Amurinmaan suomalaiseen siirtokuntaan, vuorille ja villeihin metsiin ja takaisin kotimaan harjumaisemiin. Romaani on saanut hurmioituneen vastaanoton Suomessa ja kahden ensimmäisen kuukauden aikana kirjaa on myyty yli 8 000 painettua kappaletta.

Norstedtsin kustantaja Karolina Ek kuvailee Mirabilista täysosumaksi. "Mirabilis on upea huippuluokan kirjallinen romaani kahdesta vahvasta ja itsenäisestä naisesta. Se käsittelee tärkeitä aiheita: luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, joukkosukupuuttoa ja ihmisen suhdetta luontoon. Samalla se on ainutlaatuinen suuri seikkailu, jonka on kirjoittanut erittäin lahjakas kirjailija. En malta odottaa, että pääsen julkaisemaan Mirabiliksen Ruotsissa!"

Anni Kytömäen romaanien ulkomaanoikeuksien myynnistä vastaa Helsinki Literary Agency.

Anni Kytömäki (s. 1980) on julkaissut neljä romaania. Mirabilis ilmestyi 1.9.2024. Margarita (2020) sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Kytömäeltä on aiemmin ilmestynyt myös kiitetyt ja palkitut romaanit Kultarinta (2014) ja Kivitasku (2017). Suuren lukijayleisön saavuttanut Kytömäki on hämeenkyröläinen kirjailija, joka on työskennellyt kansalaisjärjestöissä ja muusikkona.