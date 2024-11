Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tukee järjestöjä 2,68 miljoonalla eurolla

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ohjasi ensimmäistä kertaa järjestöavustusten myöntämistä. Sen painopisteitä ovat mielen hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, terveellisten elintapojen tukeminen sekä arjen turvallisuuden edistäminen. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma asettaa tavoitteet ja painopisteet alueen väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuntien ja järjestöjen kanssa.

— On hienoa, että meillä on läntisellä Uudellamaalla aktiivisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen satsaavia järjestöjä. Järjestöavustushakemuksia tuli 166 kappaletta. Järjestöjen kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuntaviivat hyvinvointisuunnitelmassa ja tämä näkyi myös hakemuksissa. Yli 90 järjestöä sai avustusta yhteensä 2,68 miljoonaa euroa, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Eeva Hiila.

Myöntämisen periaatteissa painottui nyt erityisesti toiminnan vastikkeettomuus palveluja käyttäville. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kohdentuu juuri niihin väestöryhmiin, joiden terveyden ja hyvinvoinnin edellytykset ovat heikommat muuhun väestöön verrattuna.

— On tärkeää edistää tällaisten vastikkeettomien palvelujen saavutettavuutta ja matalaa kynnystä niihin hakeutumiseksi, toteaa Hiila.

Kumppanuusavustuksina myönnettiin 2,185 miljoonaa euroa yhteensä 31 järjestölle, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen palvelutuotannon kanssa hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointialue myönsi kumppanuusavustusta nyt ensimmäisen kerran myös ilman muuta julkista avustusta, joka näkyi hakemusten määrän kasvuna. Kehittämisavustukset myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa neljälle järjestölle, yhteensä 54 700 euroa. Yksi kehittämisavustus myönnettiin järjestöjen yhteishakemuksesta. Kehittämisavustus on tarkoitettu lyhytkestoisen hankkeen tai projektin toteuttamiseen, jossa haetaan ratkaisuja ilmiölähtöisten ongelmien ratkaisemiseen eri alojen osaamista yhdistäen.