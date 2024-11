Pasi Kangas on Vuoden omistajanvaihdosasiantuntija

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoimintakehittäjä Pasi Kangas on valittu Vuoden 2024 omistajanvaihdosasiantuntijaksi tunnustuksena pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittamisessa.

Valinnan teki valtakunnallinen Omistajanvaihdosfoorumi perustuen omistajanvaihdoskonferenssin osallistujien ehdotuksiin. Kunniakirjan luovutti 6.11. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies seuraavin perusteluin:

”Pasi Kangas on tehnyt pitkään töitä sitoutuneesti ja pyyteettömästi yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi. Hän on kollegojen arvostama rautainen ammattilainen, joka on vuosien mittaan ollut toteuttamassa useita konkreettisia työkaluja, jotka helpottavat omistajanvaihdosprosessia ja jotka ovat myös levinneet valtakunnalliseen käyttöön. Pasi myös tekee työtään aina myönteisellä, yrityslähtöisellä otteella ja on esimerkillisesti rakentanut yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä”.

Valinta todella lämmittää mieltä, iloitsee Pasi Kangas:

”Kiitokset LADECille ja työkavereille – ja tietenkin asiakkaillemme siitä, että olen saanut tehdä vaihtelevaa ja mielenkiintoista työtä päijäthämäläisen yrittäjyyden ja erityisesti omistajanvaihdosten parissa. Työtä aion jatkaa edelleen, jotta yrittäjyydestä kiinnostuneet muistaisivat ostamisen vaihtoehtona. Myös eri toimijoiden hyvää yhteistyötä tulee vielä kehittää, jotta mahdollisimman moni elinvoimainen yritys löytäisi jatkajan.”

Vuoden omistajanvaihdosasiantuntija palkittiin nyt neljännentoista kerran. Tunnustus annetaan merkittävästä ja laajavaikutteisesta työstä omistajanvaihdosten edistämisessä. Tunnustuksella halutaan kiinnittää huomiota myös omistajanvaihdosten edellyttämään yhteistyöhön ja koko yritysmarkkinaan: ostajien, myyjien, rahoittajien ja yritysvälittäjien lisäksi tarvitaan myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä, jotta yritysmarkkinoiden elinvoima vahvistuu alueellisesti myös mikro- ja pienyritysten osalta.

Valtakunnallinen Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa sen hyväksi, että yrityskauppoja ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksia saataisiin helpotettua ja vauhditettua. Foorumi ajaa omistajanvaihdoksille myönteistä toimintaympäristöä ja asenneilmapiiriä sekä edistää omistajanvaihdoksia myös yrittäjyyskasvatuksen ja jatkajakoulutuksen, tutkimuksen, neuvonnan ja verkostojen keinoin. Lisätietoa: www.ov-foorumi.fi.

Lisätiedot:

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puh. 040 861 4582, jari.huovinen@ek.fi

Liiketoimintakehittäjä Pasi Kangas, puh. 040 727 2702, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, pasi.kangas@ladec.fi

Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Anneli Komi, Suomen Yrittäjät, puh. 050 543 8192, anneli.komi@yrittajat.fi