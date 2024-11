Matkailugaala nosti esiin alan arvostetuimmat toimijat ja kohteet

Suomalainen matkailuala kansainvälisine vieraineen kokoontui perjantaina 1.11. palkitsemaan suuren yleisön ja matkailuammattilaisten valitsemia matkailuyrityksiä, -toimijoita ja kohteita. Kuudetta kertaa järjestetty Finnish Travel Gala kokosi yhteen ennätykselliset 440 matkailualan ammattilaista, heidän yhteistyökumppaneitaan ja muita toimialan sidosryhmiä.

Juhlailta huipentui kahdentoista eri palkintokategorian voittajien julkistamiseen. Palkintokategorioiden voittajat määräytyivät NPS-suosittelumittarin (Net promoter score) perusteella, eli pohjautuen suuren yleisön ja matkailuammattilaisten antamiin vastauksiin ’Kuinka todennäköisesti suosittelisit ehdokasta ystävällesi tai kollegallesi?’. Voittaja kussakin kategoriassa oli korkeimman tuloksen saanut ehdokas. Kolme palkintokategorioista oli suunnattu ainoastaan matkailualan ammattilaisille, yrityksissä matkahallinnosta vastaaville henkilöille ja muuten työssään matkailualan yritysten kanssa tekemisissä oleville. Äänestäjiä heinä-elokuussa toteutetussa kyselyssä oli yli 13 400. Clarion Hotel Helsinki Airport -hotellissa, Vantaalla, juhlitun matkailugaalan järjestelyistä vastasi Suomen matkailualan liiton (SMAL) palveluyhtiö Smalser Oy.

Finnish Travel Gala juhlistaa sinnikästä suomalaista matkailuteollisuutta, joka on yksi Suomen merkittävimmistä – silti myös aliarvostetuimmista – toimialoista. Koronapandemian koettelemukset selättänyt, mutta maailmanpolitiikan myllerryksille yhä altis ala pitää Suomen talouden rattaat käynnissä ja maamme kiinni kansainvälisessä kehityksessä. Matkailulla on maassamme edelleen suuri kasvupotentiaali, mutta jo nyt huomattavat kerrannaisvaikutukset muille aloille. Matkailukysynnän kokonaisarvo Suomessa vuonna 2023 oli 15,3 miljardia euroa. Ala työllistää eri puolilla Suomea arviolta noin 150 000 ihmistä.

Finnish Travel Galan vuoden 2024 palkintokategoriat ja niissä voittaneet tahot olivat seuraavat:

Vuoden matkatoimisto / matkanjärjestäjä – Matkatoimisto Aventura Oy

Vuoden ryhmä-/kiertomatkanjärjestäjä – Oravais Trafik Ab - Oravaisten Liikenne Oy

Vuoden kuljetusyhtiö – Finnlines Oyj

Vuoden majoitusliike – Break Sokos Hotel Bomba

International Travel Destination of the Year – Estonia

Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys – Vanha Porvoo

Vuoden matkailuinnovaatio – Outdoor Express – Suuntana luonto - Ekokumppanit Oy & Visit Tampere

Vuoden matkailuvaikuttaja – Jasmin Ngo – @jassesi

Vuoden markkinointikampanja – Kaikki kyllä järjestyy – Pohjola Vakuutus

Vuoden bisnespartneri – Minnagent Ky (matkailualan ammattilaisten valitsema voittaja)

Vuoden vastuullinen toimija – Hawkhill Oy (matkailualan ammattilaisten valitsema voittaja)

Vuoden liikematkakumppani – MeetingPackage (matkailualan ammattilaisten valitsema voittaja)

Gaala toteutetaan yhteistyössä matkailualan merkittävien yritysten kanssa. Gaalan kulta-kumppaneita olivat Amadeus Finland, Finavia, Finnair ja Strawberry. Hopea-kumppaneita olivat APG Finland, Matkamessut, Profitroom ja Rantapallo sekä pronssi-kumppaneita FBTA - Suomen Liikematkayhdistys, Espanjan matkailu-toimisto, Ikkunapaikka, Perho Liiketalousopisto, RateHawk ja WebBeds.

Lisää tietoa Finnish Travel Galasta ja kunkin kategorian kolmen kärkeen sijoittuneista ehdokkaista osoitteessa www.finnishtravelgala.fi sekä SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fräntiltä (040 575 1303)

SMALFinnish Travel Galan voittajien esittelytekstit:

Vuoden matkatoimisto / matkanjärjestäjä – Matkatoimisto Aventura Oy

Aventura on yksityinen, kotimainen, kaukomatkoihin erikoistunut matkatoimisto. Elämyksiä maailmalla vuodesta 2000 – lievittäen suomalaisten kaukokaipuuta ja elämysten janoa jo neljännesvuosisadan.

Aventura tarjoaa suomalaisen matkanjohtajan opastamia matkoja yli 120 valtioon ja yksilöllisesti räätälöityjä matkoja kaikkialle maailmaan.

Aventuran vahvuus matkanjärjestäjänä perustuu omakohtaiseen kohdetuntemukseen. Kokenut matka-ammattilaisten tiimi kiertää yhä aktiivisesti maailmalla tutustuen mielenkiintoisiin kohteisiin ja uusiin hotelleihin. Siitä syntyvä inspiraatio jaetaan asiakkaille henkilökohtaisena palveluna. Aventuran matkoilla koet enemmän!

*******************

Vuoden ryhmä-/kiertomatkanjärjestäjä – Oravais Trafik Ab – Oravaisten Liikenne Oy

Linja-autoyritys ja matkanjärjestäjä yli 70 vuoden kokemuksella. Oravais Trafik – Oravaisten liikenne järjestää pääasiassa kiertomatkoja ympäri Eurooppaa. Kylpylä- ja viikonloppumatkat, erilaiset retket Pohjoismaissa ja Baltiassa ovat osa jokapäiväistä elämää. Ryhmämatkoja tehdään räätälöityinä kunkin ryhmän tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Yrityksen tärkein voimavara on työntekijät. Asiantuntemusta ja kiinnostusta työtä kohtaan. Uskolliset työntekijät ovat usein antaneet kymmenien vuosien panoksen yritykselle ja siitä ollaan erittäin ylpeitä.

Oravais Trafik – Oravaisten liikenne on luotettava ja turvallinen kumppani asiakkaille, toimittajille ja henkilöstölle. Heille asiakas on aina ykkönen.

*******************

Vuoden kuljetusyhtiö – Finnlines Oyj

Finnlinesin Suomen lipun alla seilaavat rahtimatkustajalaivat turvaavat Suomen huoltovarmuutta ja tarjoavat samalla matkailijoille kestävämmän vaihtoehdon matkustaa Ahvenanmaalle, Ruotsiin ja Saksaan meriteitse.

Finnlines on juuri tuonut kaksi uuden sukupolven laivaa Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitilleen, Finnsiriuksen ja Finncanopuksen. Uusien laivojen 7 ravintolaa ja baaria, ylellinen spa, premium lounge ja hotellihuonemaiset hytit ovat mullistaneet matkustuskokemuksen Finnlinesilla. Uudet, ekotehokkaat laivat ovat osa Finnlinesin 500 miljoonan euron Vihreän teknologian uudisrakennusohjelmaa ja tähän asti Finnlinesin suurimmat rahtimatkustajalaivat: yhdelle alukselle mahtuu jopa 1100 matkustajaa ja 5,2 kaistakilometriä rahtia.

*******************

Vuoden majoitusliike – Break Sokos Hotel Bomba

Break Sokos Hotel Bomba on Pohjois-Karjalan helmi Nurmeksessa, joka tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja ensiluokkaisia palveluita täydellä sydämellä entistäkin hulppeammissa puitteissa.

Kuvittele herääväsi aamulla kimaltavan Pielisen äärellä järvimaisemahuoneessa, raikkaan ilman ja luonnon luksuksen ympäröimänä. Hotellin viihtyisät ja modernit huoneet sekä monipuolinen elämyskylpylä ja saunamaailma hemmottelevat kaikkia aistejasi. Hotellin ravintoloiden makumatkoilla koet karjalaisen vieraanvaraisuuden parhaimmillaan. Tarjolla on karjalaisia makuja modernilla twistillä, ja menuissa maistuvat vuodenaikojen mukaan lähituottajien raaka-aineet. Anna Bomban lumota sinutkin.

*******************

International Travel Destination of the Year – Estonia

Estonia is where Nordic meets Baltic, East meets West. It's a place where you can hear echoes of the past and look forward to a fascinating future.

Manor houses and microbreweries lie moments apart. Past and future collide on a single city street. Whether you're in Estonia for a weekend or several weeks, you'll always have enough time for remarkable experiences. As one of Europe’s least densely populated countries, Estonia gives you the space you want and the time you need to travel at your own tempo.

Visit Estonia. It's about time.

*******************

Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys – Vanha Porvoo

Vanha Porvoo ranta-aittoineen on yksi Suomen kuvatuimmista kansallismaisemista. Se on matkailijoiden kestosuosikki, jossa koetaan unohtumattomia ja tunnelmallisia hetkiä ympäri vuoden.

Vanhaa Porvoota, värikkäitä puutaloja ja kapeita kujia tullaan katsomaan eri puolilta maailmaa – eikä ihme, Vanha Porvoo on ainutlaatuinen. Putiikkien, majoituskohteiden, kahviloiden ja ravintoloiden yrittäjät tarjoavat kävijöilleen yksilöllisiä palveluita ja monipuolinen tarjonta houkuttelee palaamaan aina uudelleen.

*******************

Vuoden matkailuinnovaatio – Outdoor Express – Suuntana luonto

Ekokumppanit Oy & Visit Tampere

Outdoor Express tarjoaa helpon ja kestävän tavan tutustua kansallispuistoihin ilman omaa autoa. Kesäkaudella Tampereelta liikennöivä bussi kuljettaa suoraan Seitsemisen, Helvetinjärven ja Isojärven kansallispuistoihin ja mahdollistaa unohtumattomia retkeilykokemuksia. Kansallispuistoihin voi tehdä päiväretken, tai jäädä yön yli ja palata seuraavan päivän kuljetuksella.

Outdoor Express -palvelun toteuttaa Ekokumppanit Oy yhdessä Visit Tampereen kanssa. Yhteistyökumppaneina palvelua mahdollistavat Matkahuolto, Metsähallitus, Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Ruoveden kunta.

Kesällä 2025 Outdoor Express laajenee myös Keski-Suomeen yhteistyössä Visit Jyväskylä Regionin kanssa.

*******************

Vuoden matkailuvaikuttaja – Jasmin Ngo – @jassesi

Jasmin Ngo on monipuolinen sisällöntuottaja ja vaikuttaja ja yksi Suomen seuratuimmista suomenkielisistä matkailuvaikuttajista.

Jasmin tunnetaan erityisesti inspiroivista ja informatiivisista lyhytvideoista Tiktokissa, Instagramissa sekä Youtubessa, joissa hän jakaa kattavia ja autenttisia kokemuksia eri kohteista niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Jasminin tavoitteena on edistää kestävää matkailua ja tuoda esille vähemmän tunnettuja matkakohteita ja eri tapoja matkustaa. Jasmin vaikuttaa työllään siihen, miten suomalaiset matkailijat suunnittelevat omia matkojaan.

*******************

Vuoden markkinointikampanja – Kaikki kyllä järjestyy – Pohjola matkavakuutus

”This is a thing I've never known before. It's called easy livin'…”

Kaikki kyllä järjestyy -kampanjafilmi kertoo varttuneemman naisen etelänmatkasta, jossa hän viettää omannäköistä elämää muiden mielipiteistä välittämättä. Filmi on samalla tribuutti yli 20 vuotta sitten ilmestyneelle Pohjolan legendaariselle Easy Living -mainokselle.

Kampanjan taustalla on aito halu kannustaa suomalaisia elämään omannäköistä elämää ja luottamaan vakuutusyhtiön turvaan. Tavoitteena on tehdä mainontaa, joka herättää tunteita ja viestii asiakkaille, että Pohjola matkavakuutus ymmärtää ja on mukana heidän arjessaan.

*******************

Vuoden bisnespartneri – Minnagent Ky

Minnagent on toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan matkailualan laadukkaiden palveluiden edustajana Suomessa.

Minna omaa vankan, lähes 40 vuoden matkailu- ja hotellialan kokemuksen ja on hyvin tunnettu koko Suomen matkatoimisto – ja matkanjärjestäjäkentällä.

Yritys vastaa tällä hetkellä Matkapoikien agenttimyynnistä ja uusasiakashankinnasta sekä edustaa Fasada Incomingia Espanjaan ja Portugaliin suuntautuvissa ryhmämatkoissa.

Lisäksi yrityksen edustuksessa ovat kokousmatkajärjestäjä Baltic Meetings ja mökkivälityksestä vastaava Cabin Dreams Oy.

Minnagentin asiakaskuntaa ovat matkatoimistot, liikennöitsijät, laivayhtiöt, yritykset sekä yhdistykset.

*******************

Vuoden vastuullinen toimija – Hawkhill Oy

Hawkhill toimii vastuullisesti niin ympäristön, ihmisten kuin taloudenkin näkökulmasta. Vastuullisen matkailun mahdollistaminen ja edistäminen on kaiken toiminnan kivijalka.

Hawkhillin tavoitteena on olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä sekä vaikuttaa aktiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan, ihmisiin ja yrittäjiin kestävän maailman rakentamiseksi yhdessä.

Hawkhill tarjoaa vieraille mahdollisuuksia ilmastotoimiin sekä alueen luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden tukemiseen.

Hawkhill on nyt ja jatkossa suomalainen, rehellinen ja luontoa kunnioittava yritys. Kaikki mitä tehdään, tehdään kunnolla ja aidosta innostuksesta työtä kohtaan.

*******************

Vuoden liikematkakumppani – MeetingPackage

MeetingPackage on maailman johtava kokous- ja tapahtumatilojen myynti- ja varausjärjestelmä. Monipuolinen ja helppokäyttöinen järjestelmä automatisoi prosesseja, säästää aikaa ja kasvattaa kokouspaikkojen myyntiä.

MeetingPackagen tehtävänä on auttaa hotelliyrittäjiä myymään kokoushuoneitaan yhtä helposti kuin he voivat myydä huoneitaan.

MeetingPackagen visiona on tehdä kokous- ja tapahtumapalveluista varattavia kaikkialla.