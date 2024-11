Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 45

Ti 5.11. kello 17

Anni Kytömäki: Mirabilis (Gummerus)

Lukijoiden rakastaman, Finlandia-palkitun Anni Kytömäen uutuus on suuri romaani elämästä ja kuolemasta. Mirabilis sijoittuu 1800-1900-luvun vaihteeseen ja kuvaa maailmankatsomuksellista murrosta, jolloin luonnontiede osoittaa, ettei ihminen olekaan luomakunnan kruunu.





Ti 5.11. kello 18

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat





Ke 6.11. kello 17.30

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat





To 7.11. kello 16.30

Klaus Härö: Ei koskaan yksin & Elina Sana: Kuoleman laiva s/s Hohenhörn - juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa (Rosebud)

Vuonna 1938 lähes 200 juutalaista pakeni Hitlerin Saksasta Suomeen. Marraskuussa 1942 Valtiollinen poliisi luovutti heistä kahdeksan Saksan Gestapolle.



Elina Sana ryhtyi tutkimaan juutalaispakolaisten kohtaloa. Höyrylaiva s/s Hohenhörnillä poiskuljetettujen uskottiin päätyneen työpalveluun entiseen kotimaahansa. Auschwitzin keskitysleirimuseosta löytyi kuitenkin raskauttava dokumentti: seitsemän Suomen toimittamista juutalaispakolaisista sai surmansa keskitysleirillä.



Kello 17.30

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat



Pe 8.11. kello 17

JULKISTAMISTILAISUUS: Tarmo Kunnas: Suvaitsevaisuuden monet kasvot — Yritys ymmärtää suvaitsemisen ja suvaitsemattomuuden syvempää olemusta (Basam)



Keskustelu maahanmuuttoon, uskontoihin ja erotiikkaan liittyvästä suvaitsevaisuudesta kaipaa syvempää ja perusteellisempaa analyysiä, sillä suvaitsevaisuutta uhkaa alati kriisi. Pinnallinen ja vastapuolta helposti syyllistävä keskustelu vie uskottavuutta ja luottamusta itse tärkeältä suvaitsevaisuudelta.

Teos käsittelee muun muassa suomenruotsalaisten ja suomenkielisten keskinäistä historiaa, Ranskan Elsassin historiallisia konflikteja, kilpaurheilun mahdollisuuksia suvaitsevaisuuden edistämisessä sekä sitä, millä tavalla suvaitsevaisuus näyttäytyy kuvataiteissa.

Tarmo Kunnas on toiminut kirjallisuuden professorina Jyväskylän ja Sorbonnen yliopistoissa. Hänen kirjojaan on julkaistu useilla vierailla kielillä ja tuotannossaan hän on käsitellyt mm. Nietzschen filosofiaa, rakkautta, pahuuden olemusta, kotiseudun ideaa ja eurooppalaisen älymystön ja fasismin suhteita.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava