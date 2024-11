Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden organisointi poikkeuksellista – ainoa hyvinvointialueella toimiva ympäristöterveyden valvontayksikkö koko Suomessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki alueensa kaikkiin kahdeksaan valvontayksikköön ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin vuosina 2015–2019. Arviointi käsitti kaikki ympäristöterveydenhuollon sektorit eli

elintarvikevalvonnan

terveydensuojeluvalvonnan

tupakkalain valvonnan ja

eläinlääkintähuollon.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveyteen (myöh. valvontayksikkö) arviointikäynti tehtiin vuonna 2015. Aluehallintovirasto esitti valvontayksikölle silloin kehittämis- ja korjaustoimenpiteitä ja pyysi niiden toteutumisesta kirjallisen selvityksen vuonna 2020. Vuonna 2021 aluehallintovirasto arvioi valvontayksikön valvontasuunnitelman ja vuonna 2022 tarkasteli henkilöresursseja, delegointipäätöstä sekä maksutaksaa.

Vuoden 2024 kesäkuussa toteutettu arviointi- ja ohjauskäynti toimi sekä aiempia asiakirjatarkasteluja täydentävänä että osin vuonna 2015 esitettyjen korjaus- ja kehittämistoimenpiteiden seurantana.

Valvontayksikössä kehitetään toimialaa ja omaa toimintaa

Arvioinnin kohteena olleissa toiminnan ja hallinnon osa-alueissa ei todettu merkittäviä puutteita. Valvontayksikön luottamus toimintaan ja sen laadukkuuteen vaikuttaa olevan korkealla tasolla.

Toiminta valvontayksikössä on kehitysorientoitunutta ja henkilöstöllä on hyvä yhteishenki. Henkilöstö haluaa olla kehittämässä valtakunnallista ja alueellista toimintaa sekä yhteistyötä, mutta samalla kehittää myös oman yksikön toimintaa, osaamista ja asiantuntijuutta. Yksikön koko ja resursointi antavat siihen myös mahdollisuuksia.

Resursointi ja työn organisointi on toteutettu tarkoituksenmukaisesti, mutta muutokset haastavat myös hyvinvointialuetta ja samalla ympäristöterveydenhuoltoa. Isossakaan taustaorganisaatiossa ei olla immuuneja muutospaineille. Henkilöstömuutokset ja työvoimansaatavuus koettelevat samalla tavalla kuin muitakin ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä. Suuressa koossa on myös ongelmansa, minkä takia toiminnan hyvä organisointi on kaiken perusta. Osittainen hajanaisuus vastuualueissa ja työnkuvissa sekä maantiede haastavat laajalle alueelle levittäytyvää organisaatiota.

Delegointi eli toimivallan siirto on toteutettu valvontayksikössä kattavasti, toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti. Voimassa oleva lainsäädäntö on viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuunjakoa koskien joiltain osin tulkinnanvaraista. Hyvä asiantuntemus ja riittävät resurssit mahdollistavat pitkälle viedyn delegoinnin, mikä johtaa joustavaan ja tehokkaaseen asioiden käsittelyyn.

Toimivallan siirrossa sekä maksuissa ja niiden perusteissa kehittämisen mahdollisuuksia

Voimassa oleva erityislainsäädäntö ei ole yksiselitteinen toimivallan osalta kaikissa tilanteissa. Aluehallintovirasto esitti, että valvontayksikkö arvioisi tarvetta päivittää hallintosääntöä tai toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä joidenkin yksittäisten lakipykälien osalta. Päivittäminen voisi lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä ja selkiyttää yksikön sisäisiä vastuita.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan voimassa olevaa maksutaulukkoa olisi hyvä päivittää ja maksutaksassa avata tarkastuksen kestoon perustuvien tarkastusmaksujen euromääräisyyttä. Lisäksi taksaan tulee lisätä terveydensuojelun osalta asiakirjatarkastukset.

Suosituksena aluehallintovirasto nosti esiin uimarantaluettelon julkaisemisen. Valvontayksiköillä Itä-Suomessa on uimarantaluettelon laatimiseen, käsittelyyn ja julkaisemiseen liittyen erilaisia menettelyjä. Valvontayksikkö on uimarantaluettelon sijaan tehnyt linkityksiä kuntien verkkosivuille. Kaikki tarkastetut linkit eivät kuitenkaan toimineet. Hyvä käytäntö olisi linkitysten toimivuuden varmistaminen tai erillisen uimarantaluettelon julkaiseminen.

Ympäristöterveydenhuollon päätökset vaikutuksiltaan paikallisesti merkittäviä ja laaja-alaisia – tiedonkulku tärkeää

Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota myös toimielimessä (Siun sote – Pohjois-Karjalan sote-palvelujen ky:n ympäristöterveydenhuollon jaosto) vuosina 2020-2021 käsiteltyihin asioihin sekä niiden laatuun ja luonteeseen. Ympäristöterveydenhuollossa tehdyt viranhaltijapäätökset voivat paikallisesti olla vaikutuksiltaan erittäin merkittäviä, kokonaisvaltaisia sekä laaja-alaisia.

Päätöksillä voi olla taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia sekä toiminnallisia vaikutuksia. Asioiden käsittely voi johtaa myös luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja median laajempaan mielenkiintoon. Aluehallintovirasto näkee tärkeänä, että luottamushenkilöt saisivat mahdollisimman laajasti ja säännöllisesti tietoa ympäristöterveydenhuollon hankkeista, valmistelussa olevista asioista sekä viranhaltijapäätöksistä. He ovat osaltaan vastuussa ympäristöterveydenhuollon toimeenpanosta ja toiminnasta, toteaa Itä-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjausryhmä.

Lisätietoja

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, p. 0295 016 826, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto