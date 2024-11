Tässä Suomen U19-naiset Tshekin EFT-turnaukseen

Päävalmentaja Jarkko Rinteen vetämän valmennusryhmän nimeämässä U19-maajoukkueessa on kahdeksan ensikertalaista. He ovat maalivahti Siiri Tulla ja kenttäpelaajat Oona Hirsimäki, Leea Kaisti, Minea Kärki, Iida Repo, Neea Rinne, Venla Siirilä sekä Aada Tervo. Kokemusta jo edellisestä MM-kisaprojektista edustavat Elsa Holopainen ja Ella Virtanen. Kummallakin on jo 21 ikäluokkamaaottelua plakkarissaan.

– Projektin alkuvaiheessa on hyvä antaa näytönpaikkoja ja ylläpitää laajaa rinkiä, jotta nähdään mihin pelaajat oikeasti pystyvät kansainvälisissä ympyröissä, päävalmentaja Jarkko Rinne avaa.

Vuoden 2026 keväällä Italiassa järjestettäviin MM-kisoihin tähtäävä U19-naisten kisamatka alkoi viime kesänä. Ensimmäiset uuden kisaikäluokan ja uuden valmennuksen maaottelut pelattiin Ruotsia vastaan 6.-7. syyskuuta Uppsalassa. Länsinaapuri oli kotikentällään vahvempi 5-3 ja 8-4.

– Moneen kertaan ne pelit jälkikäteen katsoneena olen varsin tyytyväinen moneen asiaan paitsi lopputuloksiin. Saatiin lukumääräisesti luotua maalipaikkoja mukavasti, mutta viimeistely oli vaikeaa. Luotan, että jossain vaiheessa alkaa maalejakin räpisemään, päävalmentaja summaa.

Tshekin EFT-tapahtumasta Rinne odottaa kovatasoista. Vastustajiin on tutustuttu videoiden kautta, mutta pääpaino on oman pelin kehittämisessä.

– Nyt on tarkoitus keskittyä enemmän pallolliseen peliin ja hyökkäyspeliin ja päästä kiinni siihen mitä me niiden osalta haluttaisiin pelin olevan. Syyskuun Uppsalan-otteluita lähestyttiin enemmän puolustamisen ja paineenpurun kautta.

Tshekin EFT-tapahtumassa mukana ovat neljän kärkimaan naiset ja U19-naiset. Suomen ottelut striimataan SalibandyTV:hen suomenkielisellä selostuksella.

Euro Floorball Tour 8.-10.11.2024 Karlovy Vary, Tshekki

Naisten ja U19-naisten maajoukkueet

Tshekki, Suomi, Ruotsi, Sveitsi

Pe 8.11. (ajat Suomen aikaa)

10.45 CZE–FIN (U19)

14 SWE–SUI (U19)

17 SWE–SUI (naiset)

20 CZE–FIN (naiset)

La 9.11.

10.30 SUI–FIN (U19)

13.15 SUI–FIN (naiset)

16.30 CZE–SWE (naiset)

19.45 CZE–SWE (U19)

Su 10.11.

10.30 FIN–SWE (naiset)

13.15 FIN–SWE (U19)

16.30 CZE–SUI (U19)

19.30 CZE–SUI (naiset)



Suomen U19-maajoukkue