Maailmalla suosiota saanut avustetun venyttelyn palvelu nyt Suomessa – Flexify tuo työpaikoille venytyshoidon

Suomi saa ensimmäisen, alkuvaiheessa yrityksille suunnatun avustetun venyttelyn palvelun, joka tarjoaa uuden tavan tukea henkilöstön hyvinvointia. Flexify tuo työpaikoille venytyshoidon, joka auttaa työntekijää palautumaan työpäivän aikana yhdistämällä kehon aktivoinnin sekä mielen ja hermoston rentoutumisen. Hoito vastaa tehokkaasti työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia uhkaaviin haasteisiin, kuten liiallisen istumisen aiheuttamiin tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisääntymiseen sekä aivojen jatkuvaan kuormitukseen ilman aidosti palauttavia taukoja.

Vastaavantyyppisten palveluiden kasvu on ollut maailmalla ripeää. Avustetun venyttelyn studioita on esimerkiksi Yhdysvalloissa yli tuhat - satojen toimipisteiden vuosittaisella kasvutahdilla.

Suomessa kehitetyn hoitometodin taustalla on fysioterapeuttien Tuulia Luomalan ja Mika Pihlmanin vuosikymmenten kuluessa karttunut osaaminen. Kehitetyssä metodissa avustettuun venyttelyyn yhdistetään myös hermostoa rentouttavat liikkeet sekä hengitysharjoitukset.

Hoidettava voi valita hoidettavan alueen neljästä eri vaihtoehdosta, jotka ovat kestoltaan 25 tai 50 minuuttia. Hoito tapahtuu työpaikalla ja tarjoaa mahdollisuuden palautua tehokkaasti kesken työpäivän. Avustettu venyttely tarkoittaa, että hoidettavan ei itse tarvitse käyttää liikkeisiin omaa lihasvoimaansa, vaan terapeutti tekee liikkeet hoidettavan puolesta, jolloin asiakas saa keskittyä rentoutumiseen.

“Flexify-venytyshoito on kehitetty auttamaan työntekijöitä jaksamaan paremmin ja ehkäisemään työperäisiä rasituksia sekä vapaa-ajalla tapahtuvia vammautumisia.” kertoo Flexifyn perustaja sekä toimitusjohtaja Toni Kylätasku. “Olemme innoissamme voidessamme tarjota Suomen ensimmäisen yrityksille räätälöidyn avustetun venytyshoitopalvelun ja olla näin työhyvinvoinnin edelläkävijöitä.”

Tavoitteena kansainvälisyys

Palvelu on toistaiseksi saatavilla yrityksille Pirkanmaalla, mutta Flexifyilla on tavoitteena laajentaa toimintaansa lähitulevaisuudessa koko Suomeen ja myöhemmin muualle Eurooppaan. Flexifyin suunnitelmissa on myös rakentaa kuluttajille suunnattu studioverkosto. Yrityksen ensimmäinen kuluttajastudio löytyykin jo Tampereelta. ”Maailmalla nähtävä eksponentiaalinen kasvu antaa meille uskoa siihen, että palvelulle on valtavasti kysyntää.” Kylätasku toteaa.

Palvelu on varattavissa yrityksille osoitteessa flexify.fi, missä hoitoon sekä uramahdollisuuksiin voi tutustua tarkemmin.