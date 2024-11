YK:n luontokokous on yksittäisistä onnistumisista huolimatta pettymys

Greenpeacen COP16-delegaation johtaja An Lambrechts kommentoi: “Hallitukset esittivät Calissa suunnitelmia luonnon suojelemiseksi, mutta eivät kyenneet takaamaan rahaa niiden toteuttamiseksi. Suojelu- ja monimuotoisuustoimien rahoitus on jumissa, koska vauraiden maiden hallituksilta puuttuvat uskottavat rahoituslupaukset, ja yritysmaailman lobbaus rahoitusvelvollisuuksia vastaan on ollut ennennäkemätöntä. Vaikka osa yritysvastuupäätöksistä saatiin sovittua – esimerkiksi lääkeyhtiöiden geenitiedon korvaaminen luonnoltaan rikkaille maille – kohdistuu seuraavaan luontokokoukseen valtava paine rahoituksen turvaamisesta.”

Greenpeacen delegaation jäsen, Pohjoismaiden monimutoisuuskysymysten ohjelmapäällikkö Jehki Härkönen: “Kokouksen isäntämaa onnistui tuomaan eteläisen pallonpuoliskon prioriteetit neuvottelujen keskiöön ja taisteli viime minuutille asti rahoitusta koskevien sopimusten saavuttamiseksi. Laajemmat rahoituksen turvaamista ja luontotoimien toteuttamista koskevat kysymykset jäivät kuitenkin auki, mikä on rikkailta länsimailta valtava epäonnistuminen. Kahden vuoden kuluttua Brasiliassa ei ole varaa tällaiseen toimettomuuteen. Siellä on sovittava huomattavasti kattavammasta, sitovasta rahoituksesta suojelutoimille.”