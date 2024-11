Kolme menestynyttä arkkitehtitoimistoa yhdistyvät – ONE Architects aloittaa

Vuosikymmeniä arkkitehtuurin saralla vaikuttaneet Arkkitehtuuritoimisto B&M, AW2 arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Konkret vaihtavat nimensä ONE Architects Oy:ksi. Toimisto aloittaa toimintansa tänään uusissa toimitiloissa Helsingin Kampissa. Maineikkaiden studioiden yhdistyminen tuo arkkitehtisuunnittelun kentälle uuden moniosaajan, jolla on korkeatasoiset referenssit ja kyky vastata rakennus- ja kaupunkisuunnittelun moniin tarpeisiin.

– Olemme laaja-alainen toimisto, joka keskittyy luomaan kestävää arkkitehtuuria ja kaupunkiympäristöjä ihmisten käyttöön ja nautittavaksi. Kokonaisvaltaisuus ja kumppanuudet korostuvat tiukassa markkinatilanteessa ja kiertotaloudessa, missä rakentamisen painopiste siirtyy alueiden, kortteleiden ja kiinteistöjen uudelleenkäyttöön. Ihmisten, kaupunkien ja luonnonympäristön tarpeet muuttuvat nyt hyvin nopeasti, ja moniosaajana voimme vastata niihin ketterästi, ONE Architectsia johtava toimialajohtaja Jaakob Solla sanoo.

Suunnittelu- ja konsulttikonserni A-Insinööreihin (AINS Groupiin) kuuluva ONE Architects on yksi Suomen viidestä suurimmasta arkkitehtitoimistosta. Toimistossa työskentelee yli 100 arkkitehtia sekä sisustusarkkitehtia Helsingissä ja Tallinnassa. Edeltäjästudiot, B&M, AW2 ja Konkret, sulautuivat yhdeksi juridiseksi yhtiöksi syyskuussa.

– Haluamme rakentaa maan johtavalle arkkitehtitoimistolle vahvan ja vetovoimaisen identiteetin, jossa parhaat arkkitehdit, suunnittelijat ja opiskelijat haluavat jatkaa kunnianhimoista työtä, ja joka on kiinnostava projektikumppanina kotimaassa ja kansainvälisesti, Solla toteaa.

Aluekehityksen ja asuntosuunnittelun, hybridirakennusten sekä sairaalasuunnittelun kärkitoimisto

ONE Architectsin henkilöstöllä on vankka kokemus kaupunkikehityksen ja maankäytön, asuntojen, toimitilojen, liikerakennusten ja peruskorjausten sekä julkisten kohteiden suunnittelijoina. Toimisto on erityisesti tunnettu kaupunkisuunnitteluun kytkeytyvän asumisen, hybridirakennusten sekä sairaaloiden suunnittelijana kotimaassa ja kansainvälisesti.

Toimiston palkittuihin kohteisiin ja kilpailuvoittoihin kuuluvat mm. Meilahden Siltasairaala, Tuusulan Rykmentinpuiston ja Ranta-Tampellan kaupunkisuunnittelu- ja rakennushankkeet, Asunto Oy Viuhka Helsingin Vuosaaressa, Ratinan kauppakeskus Tampereella, Kruunuvuorenrannan koonta-asema Helsingissä sekä Terassitalo Jätkäsaaressa Helsingissä.

Ajankohtaisia suunnittelukohteita ovat mm. Garden Helsinki, Espoon Keran aluekehityshanke, Laakson yhteissairaala Helsingissä, Ahveniston sairaala Hämeenlinnassa, Yliopistollisen sairaalan laajennus Riiassa Latviassa, useat tuulipuistot sekä vastavalmistuneet tornitalot Atlas ja Hyperion Vuosaaressa Helsingissä ja monitoimitalo Riimi Turun Runosmäessä.

ONE Architectsin suunnittelijat Helsingissä ja Tallinnassa edustavat 13 eri kansallisuutta.

– Kansainvälinen perspektiivi on välttämättömyys, sillä kaupunkien ja rakennusten suunnittelu on universaalia, eikä sitä voi tehdä laput silmillä. Suunnitteluvienti on iso mahdollisuus Suomelle. Meidän toimistomme kohdalla se koskee etenkin sairaaloiden ja terveyssektorin suunnittelua, jossa osaamisemme on maailman kärkeä, Jaakob Solla kertoo.

Osana A-Insinöörit-konsernia ONE Architects -toimistolla on tukenaan vahva hankekehityksen, rakennuttamisen ja erikoissuunnittelualojen asiantuntemus, mihin suunnittelijat voivat nojata teknisten, ekologisten ja taloudellisten yksityiskohtien ratkaisemiseksi projekteissa.

ONE Architects