Tällä viikolla vietetään 14. Peliviikkoa teemalla KILPAILU!

Paikallisia tapahtumia

Suomessa järjestetään Peliviikolla yli 100 paikallista pelitapahtumaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Useimmat tapahtumista ovat kävijöille maksuttomia. Tapahtumissa on mm. pelitapahtumia, tietoiskuja kasvattajille, peliturnauksia, lautapelaamista, roolipelaamista, larppeja, pakohuoneita, laneja, pelijameja, coneja ja pelimusiikkia!

Suuri osa Peliviikolla järjestettävistä tapahtumista löytyy Peliviikon tapahtumakalenterista.

Miksi Peliviikon teemana on tänä vuonna KILPAILU?

Kilpailu on meille ihmisille tavallinen tapa viettää aikaa yhdessä. Kilpailu on usein myös oleellinen osa pelikokemusta. Kilpaileminen voidaan ajoittain nähdä negatiivisena, vaikka kilpaileminen opettaa meille kaikille erittäin tärkeitä taitoja.

Kilpailu voi esimerkiksi olla erinomainen keino motivoida oppijoita ja pelaajia kehittämään taitojaan. Pelien avulla pelaajat oppivat asettamaan tavoitteita, hallitsemaan aikatauluja ja kehittämään strategista ajattelua. Kilpailu kannustaa itsensä ylittämiseen ja sinnikkyys voi siirtyä myös muille elämänalueille, kuten opiskeluun ja työelämään.

Vaikka peleissä kilpaillaan usein itseä ja peliä vastaan, monissa peleissä tiimityö ja yhteistyö ovat avainasemassa. Pelaaminen voi auttaa kehittämään ryhmätyötaitoja, kuten kommunikaatiota, roolien jakamista ja konfliktien ratkaisua. Menestys ei ole pelkästään yksilösuoritusta, vaan jotain mitä kohti voidaan pyrkiä yhdessä.

Kilpailu opettaa paitsi iloitsemaan voitoista, myös sietämään epäonnistumista. Tappioiden käsittely on tärkeä taito, joka auttaa rakentamaan resilienssiä ja kykyä jatkaa yrittämistä vastoinkäymisistä huolimatta. Tämä on hyödyllinen taito niin lapsille kuin aikuisillekin.

Kilpailulliset tilanteet tarjoavat mahdollisuuden oppia tunneälyn perusteita. Pelien kautta koetaan erilaisia tunteita, kuten jännitystä, turhautumista ja innostusta. Ohjatussa ympäristössä nämä tunteet voivat auttaa kehittämään empatiaa, kun oppii ymmärtämään omia ja toisten reaktioita ja käsittelemään niitä rakentavasti. Tässä pelikasvatus on keskeisessä roolissa.

Kilpailu voi toimia alustana, jolla opitaan reilun pelin periaatteita, kuten kunnioitusta vastustajia kohtaan, sääntöjen noudattamista ja toisten suoritusten arvostamista. Reilu peli ja kunnioitus muita kohtaan ovat yhtä tärkeitä kuin itse voitto.

Lopuksi, kilpailu voi myös avata ovia luovuudelle, kun pelaajat kehittävät uusia tapoja ratkaista ongelmia ja voittaa haasteita. Pelilliset ympäristöt tarjoavat tilaisuuden kokeilla erilaisia lähestymistapoja turvallisesti ja oppia, että innovaatio syntyy usein kokeilun ja erehdyksen kautta.

Vuoden pelikasvattaja

Vuoden pelikasvattaja on arvonimi, joka myönnetään vuosittain Peliviikolla henkilölle, organisaatiolle tai ilmiölle, joka on toiminnallaan tai olemalla olemassa – edistänyt positiivista Pelikulttuuria.

Pelikasvattajien verkoston ohjausryhmä valitsi vuoden pelikasvattajaksi lohjalaisen Pelitila Hit Pointin. Pelitilan toiminta on lyhyessä ajassa onnistunut sitouttamaan kävijöitä pelitoimintaan positiivisella otteellaan. Toiminta keskittyy erityisesti fyysisiin pöydällä pelattaviin peleihin. Pelitila on myös erinomainen ja mallinnettava esimerkki seurakunnan ja kunnallisen nuorisotyön yhteistyöstä.

Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijä Teemu Kuivalainen kertoo alla tarkemmin pelitilan toiminnasta.

Kuinka Hit Pointin toiminta sai alkunsa?

"Pelitila Hit Pointin toiminta sai alkunsa Lohjan Kaupungin nuorisotoimen kutsuessa Lohjan seurakunnan mukaan verkkonuorisotyön hankkeeseen, jota lähdettiin toteuttamaan 2023. Vuosi 2022 käytettiin hankesuunnitteluun ja tammikuussa 23 Pelitila avasikin jo ovensa. Siitä lähtien toiminta on kasvanut tasaisesti ja ensimmäisten kuukausien parin kymmenen kävijän käyntimääristä on päästy tasaiseen yli sadan kävijän kuukausitahtiin. Toiminnan kasvaessa vapaaehtoisia ja palkkiotoimisia ohjaajia on pitänyt rekrytoida lisää vastaamaan toiminnan kasvuun ja tarpeisiin."

"Hanketta vetämään lähtenyt Jouni Silventoinen Lohjan kaupungin nuorisotyöstä on kokenut tekijä digitaalisessa nuorisotyössä. Jounin kollega digitaalisen nuorisotyön saralta, Toni Majola joka on tehnyt myös pitkän uran kirkollisessa nuorisotyössä, visioi pöytäpelaamisen yhdistämisestä pakettiin. Toni tiesi Teemun asiantuntemuksen pöytäpelaamisesta ja kehittäjän asenteen nuorisotyön saralla, jolloin Tonin vinkistä Jouni osasi kutsua Teemu Kuivalaisen Lohjan seurakunnasta mukaan yhteistyökumppaniksi."

Mitä teette nyt ja kenelle toiminta on suunnattu?

"Pelitila Hit Point tarjoaa maksuttoman peliharrastustilan kaiken ikäisille. Avoimeen toimintaan ovat kaikki tervetulleita, mutta Hit Pointissa kokoontuu myös Lasten -ja nuorten peliryhmiä. Myös nuorille aikuisille ja aikuisille on omaa toimintaa vapaaehtoisvetoisesti."

"Toiminnassa on matkan varrella ollut erilaisia painopisteitä ja projekteja, kuten miniatyyrimaalausta, kilpapelaamisen valmennusta miniatyyripelaamiseen ynnä muuta – tällä hetkellä tuotamme Roolipelistriimiä Eanan Legendat, jossa siihen osallistuvat nuoret ovat pääosassa ja aikuiset pelaajat tukemassa näitä nuoria – se mikä ei välity ruudun kautta katsojalle on se, että projekti on osaltaan myös perhetyötä."

Mikä toiminnassanne on tärkeintä?

Yhteisöllisyyden rakentaminen ja positiivinen pelikulttuuri

Ulkopuolisuuden ehkäiseminen ja matalan kynnyksen toiminta

Ylisukupolvinen hyvän siirtyminen.

"Toiminnasta vastaavat työntekijät ovat sisällä pelikulttuurissa ja vetämässään toiminnassa – meistä onkin tullut ”vain työntekijän” sijasta osa elävää yhteisöä."

Mitä pidätte tärkeänä nostaa esille Peliviikolla?

"Pöytäpelaaminen on ylisukupolvinen harrastus, jossa aikuiset voivat jakaa rakkaan harrastuksen uusien sukupolvien kanssa samalla tarjoten lisää turvallisia aikuisia ja opettaa positiivista pelikulttuuria eteenpäin."

Tietoa Peliviikosta

Peliviikkoa koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Paikallisia tapahtumia ovat järjestämässä sadat julkishallinnon, järjestöjen ja yritysten työntekijät, sekä lukuisat vapaaehtoiset.