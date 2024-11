Pirkanmaalla järvien vedenpinnat ovat normaalilla tasolla

Järvien vedenpinnat ovat olleet maakunnan itäosissa ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla tai hieman keskimääräistä korkeammalla. Maakunnan pohjoisosissa järvien vedenpinnat ovat edelleen noin 10 cm keskimääräistä matalammalla korkeudella.

− Säännöstelemättömillä järvillä vedenkorkeudet laskivat keväällä todella kovalla vauhdilla. Kesällä luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet olivat selvästi keskimääräistä matalammalla. Erityisesti itäisellä Pirkanmaalla syyskuun alkupuolen erittäin kovat rankkasateet nostivat vedenkorkeuksia selvästi. Längelmäveden vedenkorkeuskin nousi keskimääräiselle korkeudelle parissa päivässä, toteaa vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan säännösteltyjen (s) ja luonnontilaisten (lt) järvien havaittuja vedenkorkeuksia 30.10.2024. Säännösteltyjen järvien yhteydessä esitetään säännöstelyä hoitava toimija. Vedenkorkeuden yhteydessä on esitetty suluissa vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970–2020 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. Arvot on esitetty N2000-korkeusjärjestelmässä.

Järvien vedenpinnat 30.10.2024

Säännöstelysuosituksilla parannetaan sopeutumista muuttuvaan ilmastoon

Vuosien 2023−2024 säännöstelykatsauksen mukaan säännöstely on onnistunut suositusten mukaisesti Pirkanmaan keskeisillä säännösteltävillä järvillä. Säännöstely onnistui kaikilta osin paremmin kuin aikaisempina vuosina.

− Säännöstelysuositusten avulla olemme päässeet tilanteeseen, jossa kesäajan vedenkorkeudet pysyvät suositellulla tasolla, jolloin myös vesien virkistyskäytölle on paremmat edellytykset. Myös säännöstellyn veden alapuolisten vesistöjen vesiolosuhteet ovat pysyneet hyvänä, kertoo vesitalousasiantuntija Nina Parviola Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pirkanmaan keskeisten säännösteltävien järvien säännöstelysuosituksia seurataan säännöstelykatsauksella. Keskeisille säännösteltäville järville, joita ovat Näsijärvi, Vanajavesi, Pyhäjärvi, Kulovesi, Rautavesi ja Kyrösjärvi, on laadittu säännöstelysuositukset, joiden tarkoituksena on vähentää säännöstelystä aiheutuvia haittoja ja parantaa sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Suosituksissa on pyritty ottamaan huomioon eri tavoitteet ja löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Katsauksessa käydään läpi kaikki suositukset ja arvioidaan, kuinka ne ovat toteutuneet.

Ilmastonmuutokseen varautumiseksi Näsijärven ja Kyrösjärven säännöstelyn muutosluvat saatiin lupaviranomaiselta viimeisen vuoden aikana. Lupien muutokset mahdollistavat joustavan säännöstelyn esimerkiksi vähälumisena talviaikana, jolloin vedenkorkeutta ei tarvitse laskea, jos odotettavissa ei ole lumien sulamisvesiä.

Vuosien 2018−2024 katsaukset ovat saatavilla verkkopalvelussa: Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely (vesi.fi)

Mitä on vesistöjen säännöstely?

Vesistön säännöstelyssä vesistön vedenkorkeuksia ja virtaamia säädellään patojen, vesivoimalaitosten tai muiden rakenteiden avulla. Säännöstely voi palvella vesivoiman tuotantoa tai tulvien ehkäisyä tai sillä voidaan edistää vesiliikennettä, vedenhankintaa, vesistön virkistyskäyttöä, kalanviljelyä, maankuivatusta tai vesiensuojelua. Vesistön säännöstelyyn tarvitaan vesilain mukainen lupa.