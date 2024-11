Osuuskauppa Suur-Savolle lisää kuljetusrobotteja - palvelu laajenee Savonlinnaan ja Pieksämäelle

Savonlinnassa S-market Laitaatsilta ja Pieksämäellä Sale Kontiopuisto saavat ensimmäiset kuljetusrobottinsa marraskuun alkupuolella, viikolla 46. Mikkelissä robokuljetusten piiriin pääsee Sale Savisilta marraskuun puolenvälin jälkeen.

− Robottikuljetuksista on saatu Mikkelissä hyvää palautetta, joten halusimme laajentaa palvelua myös Savonlinnaan ja Pieksämäelle. Asiakkaat arvostavat nopeaa ja vaivatonta ostamista. Robotit helpottavat asiakkaiden arkea, kun ei tarvitse lähteä pienien ostosten vuoksi kauppaan, sanoo marketkaupan johtaja Satu Nieminen Osuuskauppa Suur-Savosta.

Osuuskauppa Suur-Savo otti ensimmäiset kuljetusrobotit käyttöön Mikkelissä Rantakylän ja Peitsarin S-marketeissa sekä Nuijamiesten Salessa kesäkuussa 2024.

Robottien toimintasäde on kaksi kilometriä kotimyymälästä, ja robokuljetus tilataan kätevästi S‑kaupat-sovelluksella. Robokuljetus näkyy sovelluksessa toimitusvaihtoehtona, jos robotit liikkuvat asiakkaan alueella. Toimituksen hinta on alkaen 2,90 €, ja robotin tavaratilaan mahtuu noin kaksi ostoskassillista tuotteita. Robotti toimittaa ostokset noin tunnin kuluttua tilauksesta ja sen matkantekoa voi seurata sovelluksessa reaaliajassa. Robokuljetus on moderni ja ympäristöystävällinen tapa saada ostokset kotiovelle, sillä pikkurobotti rullaa energiatehokkaasti sähkön voimalla.

− Sympaattiset robotit herättävät hilpeyttä ja uteliaisuutta kaupungilla valot vilkkuen kulkiessaan. Robotti osaa pyytää kohteliaasti apua muun muassa liikennevaloissa vihreän valon tilaamiseen. Se saattaa myös intoutua soittelemaan musiikkia, kun tilaus on toimitettu onnellisesti perille, kertoo Nieminen.