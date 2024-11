Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Viherlaaksosta varattiin tontti palveluasumisen suunnittelua varten

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ilmoittanut, että Espoon alueelle tarvitaan uusi ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö autismin kirjon henkilöille. Tarvittavien asuntopaikkojen määrä on vähintään 10.



Osoitteesta Viherlaaksonranta 16 varatun tontin pinta-ala on 2 691 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 800 k-m2. Asemakaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen.



Varaus on voimassa 30.9.2025 saakka.

Keilaniemen asuntotonttien kauppakirjan rakentamismääräaikojen ja maksuaikataulun muuttaminen

Lisäasiana listalle tuotu Keilaniemen asuntotonttien 49-10-65-5 ja 49-10-65-6, eli Keilaniemeen suunniteltujen tornitalojen, kauppakirjan rakentamismääräaikojen ja maksuaikataulun muutosehdotus jätettiin pöydälle. Määräajoista ja niiden pidentämisestä päätetään jaoston seuraavassa kokouksessa 2.12.2024.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

