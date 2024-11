GoByBike – Matkalla kohti 100 miljoonan euron liikevaihtoa

Espoolainen GoByBike syntyi rahoitusalan ammattilainen Tommi Ylösen ja sarjajayrittäjä Heikki Tiittasen oivalluksesta ettei yksikään olemassa olevista palveluntarjoajista pysty tekemään pyöräedun tarjoamisesta työnantajille niin helppoa, että siitä tulisi lounasedun kaltainen kaikkien tarjoama luontoisetu.

“No hitto. Tehdään itse, niin tulee hyvä", Ylönen ja Tiittanen päättivät.

Näin sai alkunsa GoByBike, joka on nopeasti noussut työmatkaliikenteen edelläkävijäksi Suomessa. Samalla pyöräedusta on tullut Suomen nopeimmin kasvava luontoisetu ja tehokas tapa saada henkilöstö liikkumaan. GoByBiken mukaan 77 % työntekijöistä on lisännyt liikuntaansa pyörän hankkimisen jälkeen.

GoByBiken asiakkaina on yli 4000 työnantajaa, joiden puolesta yritys hallinnoi noin 300 000 työntekijän pyöräetua.

Innovaatio ja vastuullisuus samassa paketissa

Yrityksen ydinajatus on yksinkertainen: GoByBike helpottaa työnantajien mahdollisuuksia tarjota pyöräetua, ja samalla edistää työntekijöiden hyvinvointia. Mikä parasta, pyöräetu ei ainoastaan lisää liikkumista, vaan se on myös tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä.

GoByBiken koko liiketoimintamalli on rakennettu vastuullisuuden ympärille. Yritys yhdistää onnistuneesti ekologiset arvot ja taloudellisen menestyksen. Strategia toi sille Vastuullisuusteko 2024 -tunnustuksen, jonka myönsivät Kasvu Open ja Nordea.

“Valintaa tehdessä arvioimme yritysten vastuullisuusajattelun kokonaisvaltaisuutta. GoByBike on integroinut vastuullisuuden keskeiseksi osaksi liiketoimintaansa, vaikuttaen positiivisesti yhteiskunnan hyvinvointiin sekä ympäristöön”, kertoo Nordean Community & Employee Engagement Manager Marko Nieminen.

GoByBike vastaanotti Vuoden kasvuyritys 2024- ja Vastuullisuusteko-tunnustukset kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 31.10.2024.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT

Heikki Tiittanen

toimitusjohtaja, GoByBike Finland Oy

heikki.tiittanen@gobybike.fi

050 570 8057

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi