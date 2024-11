Osuuskauppa Suur-Savo investoi 5-tien ABC-latauksiin

Kaikkiin yksiköihin investoidaan myös omat muuntamot sähkölataukselle, mikä helpottaa laajennuksia 1600kW:iin asti tulevina vuosina. Laajennuksen yhteydessä 5-tien latausasemille lisätään EU-asetuksen mukaisesti maksukortin lukijat, mikä tuo lisävaihtoehdon maksamiseen ABC-mobiilin lisäksi.

− Keskitämme latausasemien laajennukset 5-tien varrella sijaitseviin kohteisiin, joissa lataustarve on suurin. Varsinkin ruuhka-aikoina latauksen saatavuus paranee merkittävästi Osuuskauppa Suur-Savon suosituimmilla asemilla lataustehon ja latauspaikkojen kasvun myötä, sanoo ABC-ryhmäpäällikkö Petri Seppänen. − Latausmäärät ovat huimassa kasvussa: vuonna 2023 Suur-Savon toimipaikoissa lataustapahtumia oli noin 58 000, ja tänä vuonna tammi-lokakuussa jo 70 000 lataustapahtumaa, kertoo Seppänen.

Investoinnin kokonaiskustannus on noin 1,3 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Osuuskauppa Suur-Savon alueella on 12 ABC-latausasemaa, joista yksi on Inex Mikkelin terminaalialueella jakeluautoja palveleva rekkalatauspiste. Terminaalin latauspiste ei ole julkisessa käytössä.