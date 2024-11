Nuoren ahdistuksen ja levottomuuden syynä voi olla vapetus

Nykyisen käsityksen mukaan lapsilla ja nuorilla on ilmeinen riski vakavaan nikotiiniriippuvuuteen. Riippuvuus voi kehittyä nopeastikin, ja se on vähintään yhtä voimakas kuin nikotiiniriippuvuus aikuisilla.



Nuoret eivät usein tiedosta tulleensa riippuvaiseksi nikotiinista. Kun tämä käy ilmi, syntyneeseen riippuvuuteen voi liittyä häpeän tunnetta.



– Potilaina on ollut nuoria, jotka kertovat kovasta ahdistuksesta kesken koulupäivän. Ahdistuksen takia päivä jää kesken, ja kotona nuori vapettaa omassa huoneessa koko iltapäivän ja illan. Kun vastaanotolla kysyn savuttomien nikotiinituotteiden käytöstä, nuori huomaa, että ahdistus alkoi nikotiinituotteiden käytön jälkeen, Juusela kertoo.



Nikotiiniriippuvuus syntyy samoin kuin muutkin päihderiippuvuudet: nikotiini aiheuttaa mielihyvän tunteen ja pitoisuuden laskiessa hyvä olo romahtaa ja tilalle tulee levottomuus ja huonoa oloa. Riippuvuutta aiheuttavaa ainetta on pakko ottaa lisää ja lopulta seuraava annos pyörii mielessä aamusta iltaan.



– Nuoren nikotiiniriippuvuus on todellinen terveysuhka. Käyttö voi johtaa myös syrjäytymiseen. Vastaanotollani on ollut jopa alakoulussa vapen aloittaneita potilaita. Tyypillisesti lapset kertovat käyttäneensä vapea 1-2 vuotta ennen kiinni jäämistään.



Savuttomat nikotiinituotteet aiheuttavat myös muita oireita: pitkittyneitä hengitystieinfektioita, yskää, rytmihäiriöitä, pyörtymisiä, suolikanavan oireita.



Nuorten käyttämissä savuttomissa nikotiinituotteissa nikotiinimäärät voivat nousta vaivihkaa todella suuriksi. Sekakäyttö on tyypillistä, minkä seurauksena elimistön nikotiinikuorma kasvaa. Esimerkiksi vapea ja savukkeita käytetään saatavuuden mukaan, ja tottuneemmat käyttävät useampaa nikotiinipussia samanaikaisesti.

Vanhemmat tarvitsevat lisää tietoa savuttomista nikotiinituotteista





Joskus vanhemmat tietävät lapsen nikotiinituotteen käytöstä, toisinaan tieto tulee yllätyksenä.



– Vanhemmilla on epätietoisuutta ja joskus vanhemmat saattavat luulla, että savuton nikotiinituote on haitattomampi. Vahva harha elää myös nuorten keskuudessa. Vakavat ja laajat haitat terveydelle aiheutuvat nikotiinista, joka on myrkky, ja aiheuttaa riippuvuuden. Tupakan savu itsessään on häiritsevää, ja nykypäivänä tupakointi on merkitsevästi vähentynyt kaiken ikäisillä, Juusela sanoo.



Vapeissa nikotiinia voi olla enemmän kuin pakkauksessa on ilmoitettu, ja nikotiinittomaksi ilmoitetut vapet saattavat sisältää nikotiinia. Tuotteissa saattaa olla myös kannabinoideja. Ongelmana onkin se, että tuoteselosteet eivät aina pidä paikkaansa.



Höyrystetyt makuaineet ovat terveysriski ja sisältävät vaarallisia kemikaaleja. Lisäksi vapen höyry sisältää raskasmetalleja sekä epäpuhtauksia.



Juusela toteaa, että vanhempien kannattaa tutustua tutkittuun tietoon aiheesta, sillä tuotteita myyvillä sivustoilla luodaan harhaanjohtava kuva nikotiinituotteiden lyhyt- ja pitkäaikaisista haittavaikutuksista terveydelle.



– Me lääkärit olemme huolissamme markkinointiharhasta, jonka tuotteita myyvät sivut luovat. Sen mukaisesti vape olisi haitatonta, ellei suorastaan terveellistä. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Lennokkaat myyntitekstit ja värikkäät kuvat tuotteista toimivat houkuttimina, joiden tavoitteena on saada lapsia ja nuoria somesivustoille ja ensimmäisiin laittomiin ostokokeiluihin, Juusela sanoo.



– Yksikään nuorista potilaistani ei ole tullut nikotiinituotteiden käytön vuoksi vastaanotolleni. Sen sijaan osalla oireiden syyksi osoittautuu vape tai nikotiinipussit. Lasten ja nuorten nikotiiniriippuvuus ei kävele ovesta sisään, siitä pitää erikseen kysyä.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 4.-10.11.2024 on tänä vuonna aiheena sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien haitat nuorten terveydelle.