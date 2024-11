Hyvin sanottu -tutkimus: Yhä harvempi suomalainen seuraa tai haluaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun

Tuoreen Hyvin sanottu -tutkimuksen mukaan entistä useampi ilmaisee seuraavansa yhteiskunnallista keskustelua vähemmän kuin ennen. Suomalaisista reilu viidesosa (22 prosenttia) kertoo seuraavansa yhteiskunnallista keskustelua vähemmän kuin aiemmin. Muutosta edellisvuoteen (2023) on viisi prosenttiyksikköä, jolloin vastaava luku oli 17 prosenttia. Hanke tutkii suomalaisten kokemusta keskustelukulttuurista vuosittain.

Kokemus keskustelukulttuurin huonontumisesta on pysytellyt samana edellisvuoteen nähden. Suomalaisista 67 prosenttia kokee keskustelukulttuurin menneen huonompaan suuntaan. Tutkimuksen mukaan myös halukkuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun on vähentynyt. Suomalaisista 26 prosenttia kertoo osallistuvansa aiempaa vähemmän yhteiskunnalliseen keskusteluun. 15–29-vuotiaissa miehissä vähemmän osallistuvien osuus (33 prosenttia) on yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna. 30–44-vuotiaissa naisissa vähemmän osallistuvien osuus on kasvanut vähitellen vuosi vuodelta.

Tutkimus kertoo, että suomalaiset jakavat yhä käsityksen siitä, millaiset asiat kuuluvat hyvään keskusteluun. Kuunteleminen, keskustelukumppanin kunnioittaminen sekä keskittyminen ja läsnä oleminen ovat suomalaisista yli 95 prosentin mielestä hyvään keskusteluun kuuluvia asioita.

“Viimeisimmän tutkimuksen mukaan suomalaisten halukkuus osallistua ja seurata yhteiskunnallista keskustelua on laskussa, mutta meillä Hyvin sanottu -hankkeessa on todella hyviä kokemuksia keskusteluista, joita on käyty haastavistakin aiheista, kuten ruoasta tai metsistä. Suomalaiset tarvitsevat nyt kokemuksia keskusteluista, joissa aidosti kuunnellaan keskustelukumppania ja kunnioitetaan myös erilaisia mielipiteitä”, sanoo hankkeen päätuottajana Ylellä toimiva Markus Liimatainen.

Tämän vuoden aikana Hyvin sanottu – Bra sagt -hankkeen tiimoilta on järjestetty muun muassa Hyvin sanottu -keskustelufestivaali sekä Kohtaamisia / Möten -kampanja, joka kannusti suomalaisia kohtaamaan kanssaihmiset, kuuntelemaan keskustelukumppania ja rauhoittumaan keskustelun äärelle. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppanit ovat järjestäneet omia tapahtumiaan ympäri Suomea.

“Suomalaisen keskustelukulttuurin tila tuntuu juuttuneen tilaan, joka miellyttää yhä harvempaa. Tutkimuksen mukaan kuitenkin valtaosaa meistä suomalaisista yhdistää sama halu ja tarve käydä keskusteluja, joihin kuuluu kuunteleminen, aito läsnäolo ja toisen kunnioittaminen. Ajattelen, että samaa taivasta tässä katsotaan ja avaimet parempaan keskustelukulttuuriin on meillä itsellä. Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke on tärkeä osa Ylen tarjoamaa julkista palvelua ja suomalaisen keskustelukulttuurin vahvistaminen on oleellinen osa toimivaa demokratiaa”, toteaa Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Hyvin sanottu – Bra sagt on viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Hankkeessa on mukana yhteensä noin 200 yritystä ja organisaatiota.

Tietoa tutkimuksesta: Otoskoko on 2 016 henkeä ja kohderyhmänä 15 vuotta täyttäneet Manner-Suomessa asuvat. Aineisto on kerätty 18.9.–2.10.2024 välisenä aikana. Tiedonkeruussa tapahtuneen virheen vuoksi otosta täydennettiin yhden kysymyksen kohdalla vielä aineistonkeruun jälkeen. Aineiston tilastollinen virhemarginaali on suurimmillaan 2,2 %-yksikköä suuntaansa. Tiedonkeruun toteutti Norstat Finland.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla