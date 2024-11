Espoon kaupunki hakee uusia ratkaisuja kestävän liikkumisen ja monimuotoisen kaupunkiluonnon kehittämiseksi

Espoon kaupunki etsii innovatiivisia yrityksiä ja toimijoita osallistumaan Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat -kokeiluohjelmaan, jossa haetaan uusia ratkaisuja kestävään liikkumiseen ja luonnon monimuotoisuutta tukevaan kaupunkiympäristöön. Kokeiluohjelma tarjoaa mahdollisuuden testata ratkaisuja kaupunkiympäristössä yhdessä kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. Valitut kokeilut toteutetaan Espoon kaupunginosissa vuoden 2025 aikana.

”Kokeiluohjelma on ketterä keino tuoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja osaksi kaupunkielämää ja kehittää Espoon kaupunginosia entistä kestävimmäksi”, kertoo ohjelmasta vastaava Tessa Armour.

Kokeiluohjelman teemat ja haasteet

Kokeiluohjelmassa on kaksi pääteemaa: kestävä liikkuminen ja kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Kestävän liikkumisen teemassa etsitään esimerkiksi ratkaisuja kestävän työmatkaliikkumisen lisäämiseen ja sen houkuttelevuuden parantamiseen sekä liikkumisympäristön miellyttävyyteen ja turvallisuuteen. Kokeiluehdotuksia haetaan myös kävelyn ja pyöräilyn väliaikaisjärjestelyjen parantamiseen muuttuvassa kaupunkitilassa, kuten työmaiden läheisyydessä.

Kokeiluohjelman toisessa teemassa haetaan puolestaan ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen kaupunkiympäristöissä. Kokeilut voivat keskittyä paikallisen luonnon edellytysten parantamiseen haastavissa rakennetun ympäristön kohteissa, kuten rakennusten pinnoilla ja kansirakenteissa, tai muuttuvan kaupunkiympäristön elävöittämiseen kaupunkivihreän keinoin. Ratkaisuja haetaan myös luontokosketuksen lisäämiseen sekä luonnonlukutaidon kehittämiseen.

”Uusien ratkaisujen kehittäminen juuri näissä teemoissa tukee Espoon tavoitetta olla viihtyisä, kestävä ja luonnonläheinen kotikaupunki”, täydentää ohjelman toinen vetäjä Rosa Väisänen.

Ohjelman mahdollisia kokeiluympäristöjä ovat Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat -hankkeen kehitysympäristöt: Leppävaara ja Kera, Espoon keskus, Kivenlahti, Otaniemi ja Keilaniemi tai Finnoo. Tarkemmat toteutuspaikat sovitaan valituille kokeiluille erikseen.

Tarjouskilpailu käynnissä

Kokeilut hankitaan kahden avoimen tarjouskilpailun kautta. Kunkin kokeiluhaun kokonaisbudjetti on enintään 40 000 euroa (alv 0 %), josta yhden kokeilun enimmäishinta on 16 000 euroa. Tarjousten jättöaika on 13.12.2024 klo 16.00 mennessä Cloudia-järjestelmänkautta.