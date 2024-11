Tuska 2025 julkaisi lisää artisteja: In Flames, Apocalyptica, Bad Wolves, Polaris, Whitechapel, Insomnium ja monia muita

Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa 27.–29.6.2025 juhlittava Tuska-festivaali on julkaissut lisää esiintyjiä ensi kesän kattaukseen. Pääesiintyjälistaa täydentää itseoikeutetusti juuri loppuunmyydylle Helsingin jäähallille esiintynyt Göteborg-soundin ruumiillistuma, In Flames. Edellisellä Tuska-esiintymisellään In Flames keräsi festivaalin suurimmat yleisömeret päälavan eteen ja samaa on odotettavissa Suvilahdessa myös ensi kesänä. In Flamesin legendaarinen ura ulottuu neljän vuosikymmenen ajalle, joten bändin tavaramerkiksi muodostunut soundi koskettaa jo useita sukupolvia. Viimeisin lisäys In Flamesin uskomattomaan albumikaanoniin on monisävyinen ja ilmeikäs “Foregone”.

Muita uusia lisäyksiä Tuska 2025 -ohjelmaan ovat uuden “Plays Metallica Vol. 2”-levyn myötä juurilleen palaava Apocalyptica, groovaavaa ja raskaasti iskevää metallia toimittava losangelesilainen Bad Wolves, Australian vahvan metalcore-skenen kovimpiin nimiin lukeutuva Polaris, deathcorea veistelevä amerikkalainen Whitechapel, kotimainen melodisen death metallin kärkinimi Insomnium, Irlannin euroviisuedustajana viime keväänä nähty, monisyistä musiikkiaan ouija-popiksi kutsuva Bambie Thug, sekä Norjan popahtavan tarttuvasti vyöryvä stoner-helmi Bokassa.



Vahvistuneet Tuska 2025 -esiintyjät:

In Flames, Lorna Shore, Electric Callboy, Powerwolf, Apocalyptica, Nothing More, Orbit Culture, Bad Wolves, Kim Dracula, Polaris, Whitechapel, Insomnium, Korpiklaani, Marko Hietala, Tarja, Bambie Thug, Charlotte Wessels, Thrown, Bokassa, Eihwar, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Blood Command, Arion, Tyrantti



Bändien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin. Lisää artisteja julkaistaan vielä tämän vuoden puolella.

Liput:

Tuska 2025 3pv-liput, sekä VIP 3pv-liput nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Kolmen päivän liput alk. 239,00€

Kolmen päivän VIP liput alk. 389,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 27.–29.6.2025

Helsinki, Suvilahti

