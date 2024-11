Ohkolan uuden sairaalan peruskivi muurattiin 5.11.2024

Ohkolan uusi sairaalarakennus on osa Laakson yhteissairaala -hanketta, jossa Laakson alueelle toteutetaan psykiatrinen ja somaattinen sairaala ja Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus vuosina 2022–2026. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen sairaalahanke on yksi Suomen suurimpia.

Ohkolan sairaalan peruskivi muurattiin 5.11.2024. Aikakapseliin tallennettiin jälkipolville tietoa hankkeesta, päivän sanomalehdet sekä Suomessa käytössä olevat kolikot.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Helsingin kaupungin ja HUSin päätökseen toteuttaa uusi oikeuspsykiatrian sairaalarakennus tänne Mäntsälään ja Ohkolaan. Samalla varmistetaan myös nykyisen sairaalarakennuksen tulevaisuus. Investointi on erittäin merkittävä sekä yhteiskunnallisesti että myös kuntatalouden kannalta”, kertoo Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila.

”Ohkolan alueelle rakennettava uudisrakennus on HUSin historiassa merkittävin edistys oikeuspsykiatrisen hoidon kehittämiseksi. Uudelta sairaalalta odotetaan entistä parempia valmiuksia tarjota monipuolista potilaslähtöistä hoitoa sekä keinoja pakon käytön vähentämiseksi”, kuvailee HUSin Psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund.

Suunnittelun kautta vanha ja uusi yhdistyvät tasapainoiseksi kokonaisuudeksi

Olemassa oleva Ohkolan sairaala ja nyt rakentuva uudisrakennus muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, jossa molemmat edustavat aikansa näkemystä sairaalasuunnittelusta.

Toiminnallisesti uudisrakennus kytkeytyy olemassa olevaan Ohkolan sairaalaan, mutta teknisesti rakennus on itsenäinen kokonaisuus. Uusi pääosin yksikerroksinen sairaalarakennus asettuu alavalle puistoalueelle. Rakennus ja sen aluetta rajaava aita on perustettu paaluille, rakennus on betonirunkoinen ja julkisivumateriaaleina ovat uritettu, sävytetty betoni ja ruskea teräs.

”Allianssitoteutusmalli on tuonut saman pöydän ääreen kaikki hankkeen osapuolet. Näin on luontevasti voitu yhteensovittaa talotekniikka ja rakenteet sairaalan toiminnallisiin ratkaisuihin”, kertoo Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan suunnittelujohtaja Juha Lempinen. Kiinteistöosakeyhtiö toimii rakennushankkeen tilaajana.

Ohkolan uudisrakennus valmistuu keväällä 2026

Ohkolan sairaala-alueen työmaalla aloitettiin valmistelevat työt kesällä 2024. Uusi sairaalarakennus tulee valmistumaan Linjatien varteen nykyisen sairaalan eteen tämänhetkisen suunnitelman mukaan keväällä 2026. Sairaalan varsinainen toiminta käynnistyy myöhemmin vuoden 2026 aikana.

”Toimimme Ohkolassa osana arvostettua ja perinteikästä yhteisöä. Sairaalan ja sitä ympäröivän kotiympäristön hyvinvointi, turvallisuus ja jatkuvuus ovat olleet meille lähtökohta hankkeen alusta lähtien. Varmistaaksemme osaltamme parhaan mahdollisen lopputuloksen olemme kehittäneet hankkeen suunnittelu- ja toteutusratkaisuja tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, käyttäjien, tilaajan ja allianssikumppaneiden kanssa. Onnistunut lopputulos tarkoittaa, että uudet rakennukset ja tilat vastaavat henkilökunnan, potilaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeita samalla, kun kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan”, kertoo Laakson yhteissairaalan allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä SRV:ltä. SRV on hankkeen päätoteuttaja.

Uudisrakennuksen laajuus on noin 8000 bruttoneliömetriä, ja siihen tulee 56 potilaspaikkaa. Yksikerroksiseen sairaalarakennukseen tulee Ohkolan sairaalan tämänhetkistä toimintaa, ja sen siivekkeisiin rakennetaan potilasosastoja. Uuden ja vanhan rakennuksen yhdistävään osaan sijoittuu hoitoa tukevia tiloja, kuten terapiatiloja, neuvottelutiloja, tapaamis- ja vierailutiloja sekä kuntosali. Rakennuksessa on myös sairaalan pääsisäänkäyntiaula, palvelukeittiö ja henkilöstöravintola.