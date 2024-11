Maailman tunnetuin miesstrippari saapuu Suomeen

Australialainen Magic Men on myynyt yli miljoona lippua maailmanlaajuisesti, joten myös Suomen kiertueelta on syytä odottaa isoa show’ta ensi toukokuussa.

Kun Magic Men saapui Tanskaan keväällä 2024 osana maailmanlaajuista kiertuettaan, esityksien 10 000 lippua myytiin loppuun hetkessä.

“Tanskassa liput menivät nopeasti ja heidän kaikki esityksensä myytiin loppuun. Huomasimme, että myös suomalaiset fanit olivat innokkaita kokemaan Magic Men -show’n, joten miehet saapuvat nyt ensimmäistä kertaa Suomeen ja odottavat innolla tapaavansa paikallisia sosiaalisen median fanejaan”, kertoo Gustav Nielsen, Skandinavian kiertueesta vastaava WB Concerts -tapahtumajärjestäjä.

Magic Men tulee esiintymään Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä saapuessaan Suomeen.

“Magic Men on tunnettu villeistä esityksistä ja komeista miehistä. He ottavat vaikutteita Magic Mike -elokuvista, joten kaikki esiintyjät heittäytyvät täysillä jonkinlaiseen roolihahmoon, kuten palomieheksi tai poliisiksi”, sanoo Nielsen.

“Magic Men -esitykset ovat hyvin osallistavia, joten kaikki esitykseen saapuvat voivat odottaa mahdollisuutta päästä lavalle osaksi show’ta”, Nielsen lisää.

Channing Tatumin näköinen miesstrippari nousi viraalihitiksi

Yksi Magic Men -ryhmän jäsenistä on brittiläinen Will Parfitt, jonka ura alkoi sattumalta hänen ollessaan reppureissulla Australiassa, kun australialaisen yökerhon promoottori luuli häntä Hollywood-tähti Channing Tatumiksi.

Hämmästyttävä yhdennäköisyys ei ole jäänyt huomaamatta myöskään sosiaalisessa mediassa ja tänä päivänä hänellä on yli 11 miljoonaa seuraajaa TikTokissa ja Instagramissa, osittain juuri yhdennäköisyyden ansiosta Magic Mike -tähden kanssa.

“Will Parfitt on sosiaalisen median ilmiö, koska hän todella muistuttaa Channing Tatumia, jolla on itselläänkin taustaa miesstripparina ja joka on tähdittänyt kuuluisia Magic Mike -elokuvia. Will Parfittin profiileja seuraa yli 14 miljoonaa ihmistä. Hän on noussut viraaliksi useita kertoja ja hänen videoillaan on yhteensä 1,5 miljardia katselukertaa. Hän on ehdottomasti maailman tunnetuin miesstrippari tällä hetkellä”, Nielsen kertoo.

Täältä voi katsoa videon, jossa Will Parfitt esittelee yhdennäköisyyttään Channing Tatumin kanssa.

Suomen lisäksi Magic Men esiintyy Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Liput on juuri julkistettu ja ne on mahdollista hankkia linkin kautta.

Lisätietoa Magic Menistä: