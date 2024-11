Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli maahanmuuton ja kotoutumisen ohjelmia

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi katsauksen Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelman sekä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman toteutusten etenemisestä.

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla houkutteleva ja vetovoimainen niin kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen kuin muualta Suomesta muuttaville. Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelma (2022–2025) tukee kaupunkistrategian ja siihen perustuvien elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpideohjelmasta on nostettu esiin viisi tavoitetta kaupunkikonsernin päätavoitteiksi. Ensimmäisenä päätavoitteena on, että tulevaisuudessa Helsinki on yhä useamman kansainvälisen osaajan, yrityksen ja sijoittajan potentiaalinen kotikaupunki. Toinen kaupunkikonsernin päätavoite on nostaa esiin kaupungin roolia yritysten ja työnantajien kumppanina sekä kansainvälisten osaajien, yritysten ja sijoittajien alueelle houkuttelijana.

Kolmanneksi päätavoitteeksi nostettu kansainvälisten osaajien, perheiden ja yrittäjien alueelle asettautumisen sujuvuus sekä alueelle pysyvästi jäämisen edistäminen on edennyt ohjelman mukaisesti. Neljäntenä päätavoitteena Helsingin kaupungilla on englanninkielisten palveluiden ja viestinnän kehittäminen ja määrän kasvattaminen sekä asiakaslähtöisyyden ja laadun parantaminen.

Viides päätavoite on nostaa kaupungin vieraskielisen henkilöstön osuutta koko kaupungin henkilöstöstä.

Korkeakouluissa käynnistettyjä yrityshautomopalveluja suunnitellaan rahoitettavan 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi suunnitelman, jolla Kampusinkubaattorit-ohjelman myötä korkeakouluissa käynnistettyjen yrityshautomopalvelujen toimeenpanoa rahoitetaan innovaatiorahastosta 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa vuosina 2025–2027.

Kampusinkubaattorit-ohjelman tavoitteena on lisätä alkuvaiheen yritysten määrää ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöistä yritystoimintaa, parantaa syntyneiden yritysten kasvumahdollisuuksia, sekä edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä hautomotoimintaan liittyen. Korkeakoulujen kampuksille sijoittuvat hautomo-ohjelmat ovat hyvin varhaisen vaiheen ideoille ja tiimeille suunnattuja koulutus- ja mentorointi- kokonaisuuksia. Hautomo-ohjelmien kesto ja temaattinen fokus vaihtelevat kampuksittain.

Helsingin kaupunki on solminut vuosille 2021-2024 yhteistyösopimukset seitsemän korkeakoulukumppanin kanssa: Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto ja Yrkeshögskolan Arcada. Kokonaisuus kattaa tällä hetkellä 11 kampusta.

Elinkeinojaoston hyväksymän suunnitelman mukaan kaupunginkanslian elinkeino-osasto käynnistää nyt neuvottelut yrityshautomopalvelujen jatkorahoituksesta ensisijaisesti kaupungin strategisten korkeakoulukumppaneiden kanssa, jotka ovat Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Aalto-yliopisto.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elineinojaoston asiakirjat -sivulla.