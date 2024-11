Kestävä rakentaminen vaatii uusia ratkaisuja – kansainvälinen tutkijajoukko vetoaa maailman johtajiin

Rakennettu ympäristö ja siihen liittyvät tuotantoketjut aiheuttavat noin 40 prosenttia energiankulutuksen ja -tuotannon kasvihuonekaasupäästöistä. Rakentamisen tarve myös kasvaa yhä maailmanlaajuisesti: YK:n asuinyhdyskuntaohjelma Habitat arvioi, että vuoteen 2030 mennessä turvallisia ja kestäviä asuntoja tarvitaan jopa kolmelle miljardille ihmiselle.

Maailmanlaajuinen kestävän rakentamisen tutkijaverkosto vetoaa maailman poliittisiin johtajiin: on kehitettävä täysin uusia lähestymistapoja, joilla tiede ja politiikka saadaan paremmin sovitettua yhteen. Tämä on ainoa keino saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja rakentamisen alalle asetetut oikeudellisesti sitovat nettonollavaatimukset vuoteen 2030 mennessä.

Aalto-yliopiston koordinoima yli sadan tutkijan joukko julkistaa vetoomuksensa YK:n ilmastokokouksessa COP29:ssä, joka on parhaillaan käynnissä Azerbaidžanin Bakussa. Kyseessä on maailman merkittävin ilmastotapahtuma, jossa kaikkien maiden johtajat sopivat globaaleista toimista ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Vetoomuksessaan tutkijat korostavat, että hallitusten, teollisuuden ja yhteiskuntien päästövähennystoimet jäävät nykyisellä tahdilla huomattavasti jälkeen tarvittavasta tasosta. Jotta maapallon järjestelmät pysyisivät turvallisissa toimintarajoissa, on ehdottoman tärkeää tehostaa yhteistyötä tutkijoiden ja poliittisten päättäjien välillä.

"Ilmastokysymykset ovat entistä monimutkaisempia, ja ilmastotavoitteet ovat osin keskenään ristiriitaisia – myös rakennetun ympäristön alalla. Tieteen tehtävänä on tukea politiikkaa tuomalla tieteelliset menetelmät ja tulokset avoimesti saataville sekä muotoilemalla konkreettisia toimenpidesuosituksia. Tutkijoiden on näin kannettava vastuunsa ympäristöstä ja yhteiskunnasta", sanoo professori Thomas Lützkendorf Karlsruhen teknillisestä instituutista.

Aalto-yliopiston ja IEA EBC Annex 89:n tutkijaverkoston käynnistämä aloite on YK:n ympäristöohjelman UNEPin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tukema. Mukana ovat muun muassa International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) ja SBE Partners, Melbournen yliopisto Australiassa ja Karlsruhen teknillinen instituutti Saksassa.

"Tutkijat ympäri maailmaa ilmaisevat syvän huolensa siitä, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä etenee liian hitaasti. Kiireelliset, oikeudellisesti sitovat toimet ovat välttämättömiä, jotta rakennusten käytön nettonollapäästöt saavutetaan vuoteen 2030 mennessä ja niiden koko elinkaaren nettonollataso vuoteen 2035 mennessä kaikkialla maailmassa. Tarvitsemme yhteistyötä paitsi poliittisten päättäjien, myös elinkeinoelämän ja kaikkien yhteiskunnan toimijoiden kanssa hyödyntäen uusinta tieteellistä näyttöä", toteaa professori Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta.

Allekirjoita vetoomus!

Aalto-yliopisto kehottaa poliittisia päättäjiä, teollisuuden edustajia, toimittajia ja kaikkia tieteen vaikuttavuuteen uskovia liittymään vetoomuksen tukijoiksi ilmaston hyväksi.

Voit allekirjoittaa vetoomuksen täällä.

Lue lisää aloitteesta ja sen taustalla olevasta tuoreesta vertaisarvioidusta tutkimuksesta Buildings & Cities -lehdestä.

Osallistu Aalto-yliopiston järjestämiin tapahtumiin COP29-kokouksessa

Vetoomuksen julkistus ja paneelikeskustelu perjantaina 15. marraskuuta 2024 klo 11.00 Azerbaidžanin aikaa eli klo 9.00 Suomen aikaa.

Researchers’ Collaborative Call-to-Action on Breakthrough Decarbonization Policies of Buildings -tapahtumaa voi seurata verkossa täällä tai paikan päällä Bakussa: Nordic Pavilion, C13 Blue Zone.

Aalto-yliopiston kestävän rakentamisen ratkaisuja esittelevä näyttely Time Out! Rethinking construction on esillä COP29-kokouksessa osana Pohjoismaista paviljonkia. Näyttely on osa EU-komission New European Bauhaus -aloitetta. Näyttelyyn voi tutustua myös verkossa täällä.