Keski-Suomen seuraavat maakunnalliset vastuulajit: loput selkärangattomat

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen etenee ilmastonmuutoksen rinnalla vauhdilla. Kehityssuunnan kääntämiseksi tarvitaan laadukasta ja helposti saavutettavaa luontotietoa, joka on käytettävissä monimuotoisuusarvot huomioivan päätöksenteon tukena.

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hankkeessa (LUMOAVA) on tartuttu luontotietoisuuden haasteisiin. Osana reilun vuoden käynnissä ollutta hanketta Suomen ympäristökeskus (Syke) on selvittänyt Keski-Suomen luonnon tilaa. Selvitys paneutuu maakunnan luonnon monimuotoisuuden kysymyksiin, erityisesti luontotyyppien ja lajien uhanalaisuuteen. Lajistoanalyysissa on hyödynnetty Lajitietokeskuksen avointa havaintoaineistoa, jota jokainen voi omilla luontohavainnoillaan kartuttaa.

Syken selvityksen pohjalta on valittu Keski-Suomelle maakunnallisia vastuulajeja. Tähän mennessä LUMOAVA-hankkeessa on julkaistu maakunnalliset vastuulajit putkilokasveista, sammalista ja jäkälistä sekä kovakuoriaisista kolmessa julkistuksessa. Neljännessä tiedotteessa tilaa saavat muut selkärangattomat eläimet, joista vastuulajeiksi valikoitui pistäisiä viiden lajin voimin sekä yksittäisiä lajeja muista selkärangatonryhmistä.

Sykellä on maakunnallisille vastuulajeille tietty kriteeristö. Lajien tulee olla uhanalaisuudeltaan vähintään silmälläpidettäviä, minkä lisäksi joko riittävän suuri osuus lajista tehdyistä havainnoista on Keski-Suomesta tai laji elää Keski-Suomessa levinneisyytensä reunamilla. Kynnys maakunnallisten havaintojen osuudelle kokonaishavainnoista riippuu lajin uhanalaisuusluokituksesta. Vastuulajiksi voidaan valita myös Luonnonsuojeluasetuksen (1066/2023) nojalla erityisesti suojeltavat lajit, joilla on maakunnassa vähintään yksi elinvoimainen populaatio. Syken lajihavaintoihin pohjautuvan analyysin lisäksi maakunnallisten vastuulajien valintaprosessissa ovat olleet tukena lukuisat eri lajiasiantuntijat kommenteillaan.

Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa) Olli Pihlajamaa / Laji.fi

Seuraavassa on lueteltu eliöryhmittäin Keski-Suomen uusimmat maakunnalliset vastuulajit:

Nilviäiset:

Hienouurresulkukotilo (Clausilia dubia)

Hämähäkit:

Pohjanhypykki (Pellenes lapponicus)

Päivänkorennot:

Vantaansurviainen (Heptagenia flava)

Koskikorennot:

Etelänkoipikorri (Nemoura dubitans)

Vesiperhoset:

Köngäspalkonen (Hydroptila lotensis)

Sudenkorennot:

Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa)

Nivelkärsäiset:

Korpikirpukas (Florodelphax paryphasma)

Kaksisiipiset:

Aarnikirjokirsikäs (Tipula stenostyla)

Pistiäiset:

Hammaskultiainen (Chrysis brevitarsis)

Kelolatiainen (Laelius borealis)

Lehtomuurarimehiläinen (Osmia pilicornis)

Perithous divinator

Coleocentrus heteropus

Kahdella viimemainitulla lajilla ei ole toistaiseksi suomenkielisiä nimiä.

Lueteltujen lajien tuore asema maakunnallisina vastuulajeina ei luo niitä koskevia uusia oikeudellisia vaikutuksia jo olemassa olevien säännösten lisäksi. Vastuulajien toivotaan kuitenkin nousevan keskusteluun ja päätöksentekoon, kun puhutaan keskisuomalaisen luonnon monimuotoisuudesta ja tehdään sen säilymistä koskevia erilaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja. Keski-Suomella on maakuntansa vastuulajien tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden kannalta erityisen korostunut rooli, minkä toivotaan edistävän lajien ja niiden elinympäristöjen suojelupyrkimyksiä.

Elokuussa alkaneet vastuulajijulkistukset ovat nyt edenneet neljänteen osaan. Sarjassa on odotettavissa vielä kaksi tiedotetta, joissa paljastetaan Keski-Suomen loput vastuulajit. Seuraava on odotettavissa lähiaikoina.

LUMOAVA-hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka, ja se saa rahoitusta Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta on hankkeen verkkosivuilla (hiilineutraali.keskisuomi.fi).