Eläintenhoitoalan keskittyminen nostanut hintoja ja heikentänyt ansiokehitystä

Toimihenkilöliitto Erto on tyytyväinenKKV:n julkaisemaan eläinlääkärimarkkinoiden selvitykseen (5.11.2024) ja on samaa mieltä sen johtopäätöksistä. Eläintenhoitoalan keskittyminen on lisännyt joiltain osin palveluiden saatavuutta, mutta hintojen nousun takia se ei ole kokonaisuutena ollut kuluttajien etu.

KKV:n tiedotteessa todetaan muun muassa, että eläinlääkärialan ketjuuntuminen käynnistyi Suomessa noin 15 vuotta sitten, kun ensimmäiset, pääosin eläinlääkärivetoiset ketjut, perustettiin. Pääomasijoittajien mukaantulo markkinoille vuonna 2012 käynnisti yrityskauppojen aallon, jonka seurauksena markkinat Suomessa ovat keskittyneet voimakkaasti.

Evidensia on yrityskaupoin ostanut itselleen erittäin vahvan markkina-aseman. Kilpailulainsäädäntö ei ole alan pienuuden takia estänyt markkinajohtajuuden ostamista yrityskaupoin.

Evidensian iso yrityskauppa heikensi palkkakehitystä

Eläintenhoitoalan keskittyminen on nostanut hintoja ja heikentänyt alan työehtojen kehitystä.



Eläinlääkärimarkkinoiden isoin toimija Evidensia osti alan markkinakakkosen Omaeläinklinikan 2021 ja sai tällä kaupalla pelottavan vahvan aseman koko eläintenhoitoalasta. Kaupalla oli erittäin iso vaikutus sekä kuluttajien että alan työntekijöiden asemaan.



”Evidensia-konserni osti itselleen ylivoimaisen markkinajohtajan aseman. Omaeläinklinikan ostaminen 2021 veti koko alan ansiotasoa alas. Kasvavalla eläintenhoitoalalla on kuitenkin pulaa osaavasta henkilöstöstä ja uskon, että alan muutama markkinaykkösen takana kasvava klinikka tulee parantamaan laajasti koko alan ansiokehitystä. Kilpailu osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstä kiihtyy”, arvioi Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.



Erton vuosittaisen palkkakyselyn mukaan Omaeläinklinikan keskiarvopalkka kääntyi selvään laskuun Evidensian ostettua Omaeläinklinikan 2021. Evidensian keskiarvopalkka, ilman Omaeläinklinikkaa, nousi yrityskauppaa seuranneen vuoden 2022 aikana kolme prosenttia. Omaeläinklinikassa keskiarvopalkka laski neljä prosenttia. Muiden alan työnantajien palveluksessa keskiarvopalkka nousi seitsemän prosenttia. Omaeläinklinikka menetti alan palkkajohtajan aseman yhdessä vuodessa yrityskaupasta.



KKV:n selvityksen mukaan Evidensian hinnat nousivat 28 % vuosien 2021 ja 2024 välillä. Tämä on noin 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin alan keskimääräinen hintojen nousu tai yleinen kuluttajahintojen nousu, todetaan KKV:n tiedotteessa.

Otto-oikeus osaksi kilpailulainsäädäntöä

Erto on arvostellut Suomen kilpailulainsäädännön hampaattomuutta eläintenhoitoalan yrityskauppatilanteissa.



Suomen kilpailulainsäädäntöä tulisi muuttaa KKV:n esittämällä tavalla siten, että kilpailuviranomainen voisi oma-aloitteisesti otto-oikeudella tutkia yritysjärjestelyjä, jotka eivät täytä lain liikevaihtoon liittyviä euromääriä.



Otto-oikeus tarkoittaa, että kilpailuviranomainen voisi poikkeustilanteissa ottaa tutkittavaksi myös liikevaihtorajojen alle jäävän yrityskaupan. Otto-oikeus on käytössä useissa EU-maissa, muun muassa kaikissa muissa Pohjoismaissa.



”Kilpailuviranomaisen otto-oikeus vuonna 2021 olisi todennäköisesti estänyt Evidensiaa ostamasta Omaeläinklinikkaa”, arvioi Aaltonen.