Vaasan kaupunginkirjaston verkkokirjasto vaihtuu takaisin Finnaan 2.12.2024

Mikä muuttuu?





Verkkokirjaston osoite on jatkossa vaasankirjasto.finna.fi

Jos sinulla on tallennettuja hakuja tai suosikkilistoja nykyisessä verkkokirjasto Arenassa, ne eivät siirry Finnaan. Suosittelemme ottamaan listat talteen omatoimisesti.

Käyttäjätiliin voi jälleen liittää useita kirjastokortteja. Tämä tarkoittaa, että huollettavien lasten lainaustiedot voi lisätä huoltajan käyttäjätiliin.

Verkkomaksaminen poistuu hetkeksi. Ominaisuutta rakennetaan ja toiveissa on saada verkkomaksaminen takaisin palveluvalikoimaan keväällä 2025.

Finna on koti Suomen miljoonille kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Finnaa ylläpitää ja kehittää Kansalliskirjasto. Lukuisissa Suomen yleisissä kirjastoissa on käytössä Finnan verkkokirjasto. Finna.fi on erityisen kätevä tilanteessa, jossa olet monen kirjaston asiakas tai haluat etsiä monipuolista aineistoa.