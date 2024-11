Vapriikissa vuonna 2025 supervoimia ja kovan luokan tutkimustietoa

Vuoden luontokuvat

7.2.–6.4.

Vuoden luontokuvakilpailun sarjavoittajat sekä muut palkitut kuvat ovat tuttuun tapaan esillä Vapriikissa helmikuusta alkaen. 44. kerran järjestetyn Vuoden Luontokuva -kilpailun voittokuva on Timo Myllärin huikea lintukuva ”Ruuhka”, ainutlaatuinen ja iskevä napakymppilaukaus lentävästä suokukkoparvesta. Vuoden Luontokuva -kilpailun tavoitteena on nostaa valokeilaan suomalainen luonto ja vuoden parhaat valokuvat suomalaisesta luonnosta – sen kaikessa kauneudessaan ja monimuotoisuudessaan.

Kivigalleria

20.2.2025-18.6.2026

Yleisön suosikin, Tampereen Kivimuseon, valikoituja helmiä voi ihailla Vapriikin Galleria-tilassa 20.2. alkaen. Kivimuseon kokoelma on Suomen suurin, näyttävin ja värikkäin yksityishenkilön keräämä kivikokoelma, joka sisältää jalo- ja korukiviä hiottuina ja raakakivinä, rakennus- ja koristekiviä sekä synteettisiä kiviä. Lisäksi hyötymineraaleista, malmeista ja metalleista on näytteitä, ja kokoelmassa on myös meteoriitteja, fossiileja ja dinosaurusten munia. Kivimuseon pysyvä näyttely Vapriikissa etsii vielä paikkaansa, ja avautuu lähivuosina.

Supersankarit - Antiikista nykypäivään

29.5.2025-18.1.2026

Helatorstaina avautuva Supersankarit-näyttely on vauhdikas ja värikäs matka sankaritarinoiden historiaan. Esille pääsevät niin muinaiset jumalat kuin nykyiset elokuvista ja sarjakuvista tutut sankarit. Näyttely pohtii, millaisia esikuvia supersankareille löytyy muinaisista myyteistä ja taruista. Kävijä voi seurata supersankarien kehitystä sekä kronologisessa järjestyksessä että teemoittain. Aihe ei tunne ikä-, sukupuoli- tai kulttuurirajoja. Herkuleksesta Teräsmieheen ja amatsoneista Ihmenaiseen, sankarihahmojen ulkonäkö on saattanut muuttua, mutta aina kyseessä on hyvän ja pahan välinen kamppailu, jossa sankarit loistavat ylimaallisilla voimillaan. Tervetuloa sukeltamaan maailmaan, jossa voi lentää, lukea ajatuksia, luoda magneettikenttiä ja käyttää taikuutta!

Muinais-DNA: Avain menneisyyteen

12.6.2025 - 11.6.2028

Muinais-DNA: Avain menneisyyteen -näyttely johdattaa kävijät muinais-DNA-tutkimuksen maailmaan. Näyttelyssä tarkastellaan varhaisia ihmislajeja, Pohjois-Euroopan ensimmäisiä asukkaita ja väestömuutoksia kivikaudelta rautakauteen saakka. Samalla kurkistetaan myös geenien ja kielten yhteyksiin, sukulaisuussuhteisiin sekä ihmisten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten ulkonäköön ja laktoosinsietokykyyn. Muinais-DNA-tutkimuksen avulla tuodaan esille myös tietoa sairauksista ja taudinaiheuttajista ja siten ihmisten terveyden historiaa. Uusimpaan huippututkimukseen perustuvassa näyttelyssä selviää, kuinka monitieteinen yhteistyö avaa uusia näkökulmia menneisyyteen.



Näyttely on tulos Vapriikin laajasta tutkimushankkeesta, jonka keskiössä on ollut nykyisen Pirkanmaan – historiallisen Ylä-Satakunnan ja Hämeen – rautakausi ja keskiaika. Kävijät saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdata menneisyyden ihmisiä silmästä silmään, sillä esillä on luulöytöjen ja muinais-DNA:n avulla ennallistettuja kasvoja eri puolilta Suomea.