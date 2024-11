Museo Milavida tarjoaa vuonna 2025 pukuloistoa Rooman oopperasta

Teatro dell’Opera di Roma eli Rooman ooppera tuo Milavidaan ihasteltavaksi 38 pukua sadan vuoden ajalta. Vanhimmat asut ovat 1920-luvulta ja uusimmat aivan viime vuosilta. Rooman oopperatalo avasi ovensa vuonna 1880. Siellä on ensi-iltansa saanut esimerkiksi Giacomo Puccinin Tosca-ooppera vuonna 1900.

Suomessa oopperalla on elitistinen leima, mutta esimerkiksi Italiassa se on perinteisesti kaiken kansan viihdettä. Ällistyttävät juonenkäänteet, myrskyisä musiikki, sankaritenorit ja diivat prameissa asuissaan, yliampuva näytteleminen, mahtipontinen lavastus ovat ihastuttaneet katsojia kuninkaallisista rahvaaseen jo vuosisatojen ajan.

Oopperan synnyinmaasta Italiasta on tullut lukuisia kuuluisia oopperasäveltäjiä ja virtuoosimaisia laulajia. Esimerksi Giuseppe Verdin Aida tai La Traviata ja Gioachino Rossinin Sevillan parturi ovat yleisön kestosuosikkeja. Näyttävä puvustus on keskeinen osa oopperan lumovoimaa. Bravissimo! -näyttelyssä on mahdollisuus nähdä, millaisia asuja vaikkapa tenori Luciano Pavarotti ja sopraano Maria Callas ovat esiintyessään käyttäneet. Teatro dell’Opera di Roman produktioissa on ollut mukana eri alojen taiteilijoita. Oscar-voittaja Sofia Coppola ohjasi vuonna 2018 La Traviatan ja Valentino suunnitteli puvustuksen. Japanilainen taiteilija Ai Weiwei suunnitteli puvut ja lavastuksen Turandot-oopperaan vuonna 2022. Näyttelyn kuraattoreina toimivat kuvataiteilija Hannu Palosuo ja italialainen oopperaohjaaja Italo Nunziata.

Baletti on tärkeä osa Rooman oopperan toimintaa, joten tanssia ei unohdeta Bravissimo! -näyttelyssäkään. Yksi baletin kirkkaimmista tähdistä on Rudolf Nurejev (1938–1993), jonka esiintymisasu saadaan esille näyttelyyn. Myös suomalainen tanssitaiteilija Jorma Uotinen on valloittanut Rooman oopperatalon estradin.

Bravissimo! – pukuloistoa Rooman oopperasta Museo Milavidassa 25.4.2025-18.1.2026.