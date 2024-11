Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo julkistavat vuoden 2025 näyttelynsä – surrealismin ja muumien juhlaa

Tampereen taidemuseo 2025

8.2.–10.8.2025 Surrealismi – Jaettu uni

featuring Marco Brambilla

Tampereen taidemuseo esittelee keväällä ja kesällä 2025 vaikuttavan kokonaisuuden kansainvälistä surrealismia. Elämyksellinen ja hätkähdyttävä näyttely Surrealismi – Jaettu uni avaa monipuolisesti tänä vuonna 100 vuotta täyttävää taidesuuntausta. Koko museon täyttävä kokonaisuus tarkastelee surrealistisen taiteen visiota todellisuudesta sekä tuo esiin suuntauksen pioneerien ja merkittävien nykytaiteilijoiden kohtaamisia. Näyttely käsittelee alitajunnan maailmaa ja todellisuuden epävakautta avantgarde-taiteilijoiden, kuten Max Ernstin, René Magritten, Yves Tanguyn, Joan Mirón, Salvador Dalín, Man Rayn, Penny Slingerin, Herbert Bayerin, Meret Oppenheimin ja Claude Cahunin sekä nykytaiteilijoiden, kuten Cindy Shermanin, Tony Ourslerin, Erwin Wurmin, Yaou Kusaman, Errón ja Sarah Lucasin taiteen kautta. Mukana on myös katkelmia surrealistisista elokuvista ja sarjoista mm. Luis Buñuelilta, Salvador Dalilta, David Lynchiltä ja Alfred Hitchcockilta. Keskeisiä teemoja ovat eri perspektiiveistä tarkasteltavat identiteetti, sukupuoli, teknologia ja mielenterveys. Mukana on maalauksia, valokuvia, veistoksia, grafiikkaa ja elokuvia. Kaikkiaan näyttely kattaa noin 140 teosta lähes seitsemältäkymmeneltä taiteilijalta.

Museon pohjakerroksessa nähdään osana näyttelyä ensi kertaa Pohjoismaissa italialaissyntyisen, Lontoossa asuvan Marco Brambillan taidetta. Hän on yksi maailman kansainvälisesti tunnetuimpia mediataiteilijoita, jonka teoksia on esitetty ympäri maailmaa mm. Venetsian elokuvajuhlilla, New Yorkin Times Squarella ja Las Vegasin Spheressä. Hänen teoksiaan on mm. New Yorkissa MoMan ja Solomon R. Guggenheimin museoissa sekä SFMoMan kokoelmissa. Tampereen taidemuseossa nähtävää Heaven´s Gate -teosta (2022) on pidetty amerikkalaisen maksimalismin ja kuvatulvan kommentointina, eräänlaisena aikamme metaversumina tai hypertodellisuutena. Syntymän ja kuoleman kysymykset, median yltäkylläisyys, populaarikulttuurin ikoninen kuvasto ja elokuvamaailman spektaakkelimaisuus ovat teoksen lähtökohtina.

Surrealismi – Jaettu uni -näyttely on tuotettu yhteistyössä saksalaisen Institut für Kulturaustauchin kanssa. Tampereen taidemuseolla on Suomessa yksinoikeus näyttelyn järjestämiseen.

27.9.2025–11.1.2026 Vuoden nuori taiteilija 2025

Vuoden 2025 nuori taiteilija julkistetaan 17.1.2025 ja hänen näyttelynsä nähdään museon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa syksyllä.

27.9.2025–11.1.2026 Hanna Haaslahti: Esivanhemmat

Museon pohjakerroksessa nähdään syksyllä kuvataiteilija Hanna Haaslahden uutta mediataidetta. Esivanhemmat on 3D-tekniikkaa ja tekoälyä hyödyntävä perhedraama, jossa suvun vanhimpia esittävät yleisöstä digitaalisesti mallinnetut kaksoisolennot. Kaksoisolennot muodostavat pareja ja saavat jälkeläisiä perustaen perheitä virtuaaliyhteisöön. Katsojat voivat halutessaan osallistua ja seurata virtuaalisen perheensä sukupuun kehitystä ja tarinaa. Jokainen teoksessa muodostuva sukupuu on ainutlaatuinen. Taideteoksen tekninen tuotanto tapahtuu Hanna Haaslahden ja kansainvälisen työryhmän kesken. Tampereen taidemuseolla on teoksen ensiesitysoikeus.

Muumimuseo 2025

Tampereen kaupunki on solminut kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Moomin Characters Oy Ltd:n kanssa. Muumien 80-vuotisjuhlavuosi käynnistää kumppanuuden, joka nostaa esille Tamperetta maailman ainoan Muumimuseon kotikaupunkina. Yksi juhlavuoden kohokohdista on kesäkuussa Muumimuseossa aukeava näyttely Tervetuloa Muumitaloon! Kaupunkikuvassa tulee näkymään vahvemmin se, että maailman ainoa Muumimuseo ja Tove Janssonin lahjoituskokoelma sijaitsevat juuri Tampereella.

7.6.2025–16.8.2026 Tervetuloa Muumitaloon!

Muumitalon ovi on aina kaikille auki, ja vastaanotto vieraanvarainen ja lämmin. Muumitalon vakituiset asukkaat ovat Muumimamma, Muumipappa ja Muumipeikko. Muumitalossa rakkaus, ystävyys ja yhdessäolo ovat kaikkein tärkeintä. Muumitaloon ovat hetken tai pidempään viipyvät vieraat milloin tahansa tervetulleita omana itsenään, ja erilaisuus on aina hyväksyttyä. Muumitalo symboloi turvallisuutta, suojaa ja yhteenkuuluvuutta.

Tervetuloa Muumitaloon! -näyttelyssä pääsee kurkistamaan Muumimuseossa sijaitsevaan Tove Janssonin (1914–2001), Tuulikki Pietilän (1917–2009) ja Pentti Eistolan (1931–2022) yhdessä rakentamaan Muumi-Taloon (1979). Kuvat paljastavat talon salaisimmatkin sopukat, joita ei yleensä näe, kuten Muumi-Talon saunan. Samoin voi tutustua talon materiaaleihin, luonnospiirustuksiin, arkkitehtuuriin ja rakennusvaiheisiin. Muumi-Talon rakentaminen oli tekijöilleen hauskaa leikkiä. Aikoinaan Bratislavassa 1979 pidettyä Kansainvälistä kuvitusbiennaalia varten valmistunut kuvaelma kiersi eri maissa ja näyttelyissä, ennen kuin Tove Jansson lahjoitti sen Tampereen kaupungille 1986. Talo on löytänyt pysyvän paikkansa Muumimuseossa, jonka perusnäyttelyn rakastettu helmi se on.

Muumi 80 -juhlavuonna Observatorion uusi näyttely käsittelee muumien kotia myös Tove Janssonin alkuperäiskuvitusten ja tarinoiden, kirjeiden, esineistön, valokuvien ja filmimateriaalin avulla. Museon kokoelmiin kuuluu myös esillä oleva, kaikkien aikojen ensimmäinen Tove Janssonin Muumitaloa kuvaava kuvituspiirustus ensimmäisestä muumikirjasta Muumit ja suuri tuhotulva vuodelta 1945.