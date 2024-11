Suomen ensimmäinen reseptivapaa, kliinisesti todistettu paikallishoito erektiohäiriöön apteekeissa marraskuussa

Erektiohäiriö on yleinen vaiva suomalaisten miesten keskuudessa. Tuoreen tutkimuksen** mukaan 37 prosentilla yli 18-vuotiaista suomalaisista miehistä on omakohtaista kokemusta erektiohäiriöstä. Väestöön suhtautettuna se tarkoittaa reilusti yli 800 000 miestä. Joka kolmas (31 %) erektiohäiriöstä kärsivä ei ole hakenut minkäänlaista apua tai hoitoa vaivaansa. Yhtä monta (31 %) on sitä mieltä, että asiasta on vaikeaa tai erittäin vaikeaa puhua. Heistä joka viidennelle (21 %) lääkäriajan varaamiseen on liian iso kynnys. Kuitenkin joka toinen (49 %) erektiohäiriöitä kokeneista kertovat vaivan vaikuttavan negatiivisesti seksielämän laatuun.

Erektio 10 minuutissa – nopeasti ja turvallisesti

Navamedic tuo Suomen markkinoille Eroxon-geelin, joka on kliinisesti testattu*, reseptivapaa lääkinnällinen tuote erektiohäiriöön. Paikallisesti käytettävä geeli stimuloi peniksen verenkiertoa aiheuttamalla nopean jäähdyttävän ja asteittain lämmittävän vaikutuksen, mikä auttaa saavuttamaan riittävän kovan erektion yhdyntää varten.

Geeliä levitetään herneen kokoinen määrä hierovin liikkein peniksen päähän hieman ennen yhdyntää. Halutun tehon saavuttaminen edellyttää seksuaalista kiihottumista ja stimulaatiota. Eroxon auttaa saamaan erektion 5–10 minuutissa. Yhdynnän jälkeen erektio häviää luonnollisesti.

– Uskomme vahvasti Eroxonin menestymiseen myös Suomen markkinassa. Apteekkihyllyiltä on tähän asti puuttunut lääkinnällinen itsehoitotuote, joka on reseptivapaa ja sitä kautta kaikkien saatavilla. Eroxon täyttää tämän paikan. Eroxon vastaa myös erektiohäiriöstä kärsivien toiveeseen, että erektio saavutettaisiin 15 minuutissa tai nopeammin. Eroxonin menestykseen vaikuttaa myös tuotteen helppokäyttöisyys, tehokkuus ja turvallisuus, Navamedicin Suomen maajohtaja Krister Sagulin sanoo.

Eroxonia on turvallista käyttää tarpeen mukaan ja niin usein kuin haluaa. Sillä ei ole yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, ja sivuvaikutusten riski on hyvin pieni. Kliinisissä tutkimuksissa Eroxonin on osoitettu tehoavan lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin erektiohäiriöihin. Yli 60 prosenttia miehistä saavat halutun vasteen geelistä. Eroxon® on sertifioitu EU:n asetuksen 2017/745 (”MDR”) mukaisesti erektiohäiriön hoitona ja se on luokiteltu lääkinnälliseksi laitteeksi.

Eroxon on saatavilla apteekeista kautta maan marraskuusta alkaen. Yksi tuotepakkaus sisältää neljä geelituubia, jotka vastaavat neljä käyttökertaa. Pakkauksen suositushinta on noin 30 euroa.

*Tuotteen kliiniset tutkimukset

Eroxonin tehokkuus ja haittavaikutusten puuttuminen on osoitettu kahdessa vaiheen 3 kliinisessä tutkimuksessa. Ensimmäinen oli 12 viikon pituinen tutkimus, johon osallistui 250 miestä. Osallistujia seurattiin neljän viikon ajan ennen hoitoa erektiohäiriön laajuuden määrittämiseksi. Arviointi suoritettiin kansainvälisesti tunnustetuilla arviointivälineillä, jotka on kehitetty erektiohäiriöihin tarkoitettujen suun kautta otettavien lääkkeiden hyväksymistä varten.

12 viikon jälkeen 63 prosentilla Eroxonia käyttäneistä miehistä erektiotoiminta oli parantunut merkittävästi, ja se oli kliinisesti tehokas lievissä, keskivaikeissa ja vaikeissa erektiohäiriöissä. Kolme viidestä Eroxonilla hoidetusta erektiosta (60 %) tapahtui 10 minuutin kuluessa annostelusta – huomattavasti nopeammin kuin suun kautta otettavilla erektiohäiriölääkkeillä, jotka alkavat yleensä vaikuttaa 30–60 minuutin kuluessa.

Toinen vaiheen 3 tutkimus oli 24 viikkoa kestänyt tutkimus, johon osallistui 47 miestä. Tutkimus esiteltiin yhdessä ensimmäisen vaiheen 3 tutkimuksen tulosten kanssa European Society for Sexual Medicine

-tapahtumassa helmikuussa 2023. Tutkimusdata osoittaa, että Eroxon saavutti kliinisesti merkittävän vaikutuksen (MCID) 61 prosentilla käyttäjistä, jotka kärsivät lievästä, keskivaikeasta ja vaikeasta erektiohäiriöstä. Data vahvistaa myös Eroxonin nopean vaikutuksen, sillä se auttoi miehiä saavuttamaan erektion 10 minuutissa.

**Tietoa tutkimuksesta

Eroxonin syys-lokakuussa 2024 (25.9.–1.10.2024) toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi internetpaneelissa yli 18-vuotiaita suomalaisia yhteensä 1 576. Tulokset on painotettu väestöä edustavaksi. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Vastausten virhemarginaali on enimmillään koko vastaajajoukon osalta +/- 2,7 prosenttiyksikköä.