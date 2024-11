Tutkimus: Yli 800 000 suomalaista miestä kamppailee erektiohäiriön kanssa

Navamedic ASA on korkealaatuisten terveydenhuollon tuotteiden täyden palvelun toimittaja sairaaloille ja apteekeille. Navamedic vastaa potilaiden ja kuluttajien erityisiin lääketieteellisiin tarpeisiin hyödyntämällä hyvin skaalautuvaa markkinoillepääsyjärjestelmää, johtavaa kategoriaosaamista ja paikallistuntemusta. Navamedic on läsnä kaikissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Benelux-maissa, ja sillä on myyntiedustus Iso-Britanniassa ja Kreikassa. Navamedicin pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa, ja se on listattu Oslon pörssissä (NAVA). www.navamedic.com