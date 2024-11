Ruuhka kuljetuspalveluissa on hellittänyt Pohteella

Marraskuun alusta lähtien kyytien tilauskäytäntö muuttui usean kunnan alueella. Matkat tilataan nyt matkapalvelukeskuksesta, joka välittää kyytejä asiakkaille. Osassa kuntia sopimusautot on kilpailutettu hankintalain mukaan uudelleen ja taksiautoilijoita on vaihtunut.

Viime perjantaina sattui myös laaja puhelinhäiriö, joka vaikeutti kuljetuspalvelujen tilaamista. Häiriöstä ja muutoksesta johtuen kuljetuksien välittäminen on ollut hitaampaa, tilattua kuljetusta ei ole tullut tai auto on tullut väärään paikkaan tai väärään aikaan. Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut asiakkaille harmia ja vaikeuttanut heidän elämäänsä.

Pohteen vammaispalveluissa on viikonlopun aikana ja alkuviikolla vastattu aktiivisesti asiakkaiden palautteisiin. Esille tulleita ongelmia on ratkottu asiakkaiden ja sopimusautoilijoiden kanssa.

Pohde pahoittelee tilannetta ja kiittää asiakkaita kärsivällisyydestä.

