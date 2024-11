Pikkujoulut legendaarisen Seurahuoneen kristallikruunujen loisteessa

NH Collection Helsinki Grand Hansa on ylpeästi jatkanut 1900-luvun alun suomalaisen ruoka- ja palvelukulttuurin edelläkävijän, Hotelli Seurahuoneen, perintöä. Suomen kulttuuri- ja seuraelämän keskuksena tunnettu Seurahuone määritteli aikanaan standardit hotellimajoitukselle ja kulinaristisille elämyksille. Keväällä avautunut uutuushotelli kantaa ylpeydellä taloon liitettyä edelläkävijän viittaa ja luo upeassa Ballroom-juhlatilassa elämyksellisen pikkujouluillallisen, joka huokuu menneiden aikojen charmia modernilla otteella.

”Helsingin Seurahuoneella on pitkä ja kunniakas perinne juhlien järjestämisessä. Se tunnettiin jo 1900-luvun alussa kulttuuriväen, diplomaattien ja liikemiesten kokoontumispaikkana, ja puitteet olivat sen mukaiset. Silloiset joulunajan juhlat olivat perimätiedon mukaan erityisen arvostettuja, haluttuja ja puhuttuja tapahtumia. Ajat ja tavat ovat muuttuneet, mutta kun Seurahuoneen Ballroom ja Bar Socis ovat nyt palautettu alkuperäiseen loistoonsa, haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden kokea Helsingin historiallista joulutunnelmaa aidossa ympäristössä”, kertoo NH Collection Helsinki Grand Hansan hotellinjohtaja Tom Strandberg.

Jouluillallinen ja Socis-baarin cocktailit 4.–5. joulukuuta

Entisen Seurahuoneen Ballroomin kristallikruunujen alla nautittava pikkujouluillallinen tarjoillaan keskiviikkona 4.12. ja torstaina 5.12. Molempina päivinä illalliskattaukset ovat kello 16.00–18.30 ja 19.30–22.00. Keittiömestari Filip Forsbergin luoma (119 €/henkilö) menu sisältää alkumaljan, cocktailpalat, kolmen ruokalajin illallisen ja runsaan jälkiruokabuffetin. Illallisen kruunaa baritoni Aarne Pelkosen lauluesitys, joka tuo juhlaan perinteikkään säväyksen. Ruokalistaan voi tutustua täällä.

Vieraat voivat myös kohottaa maljan legendaarisessa Socis-baarissa, joka avataan joulun kunniaksi myös 4.–5. joulukuuta. Hotellin ja huippusuositun Kupoli-cocktailbaarin juomatuotteesta vastaava baarimestari Mika Koivula on luonut Socis-baarille jouluisen cocktail-listan.

Joululounas Hansa Café Brasseriessa 10.–20. joulukuuta

Hotellin Hansa Café Brasserie -ravintolassa on tarjolla keittiömestari Matti Romppasen suunnittelema kolmen ruokalajin joululounas 10.–20. joulukuuta tiistaista perjantaihin klo 12.00–14.00. Pöytiin tarjoillussa joululounaassa (58,90 €/henkilö) hotellin ranskalaisvaikutteisen historia yhdistyy suomalaiseen ruokaperinteeseen.

Jouluaatto ja joulupäivä hotellissa

Jouluaattona 24.12. Hansa Café Brasserie tarjoaa istuvan jouluillallisen. Joulupäivänä 25.12. vieraat voivat nauttia All Day -menusta Hansa Café Bar -puolella.

NH Collection Helsinki Grand Hansa

NH Collection Helsinki Grand Hansa on korkeatasoinen hotelli, joka yhdistää historialliset puitteet moderniin vieraanvaraisuuteen. Helsingin keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja Ylioppilasaukion välissä sijaitsevassa hotellissa on 224 tyylikästä huonetta. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana aamiaisesta yömyssyyn palvelee ravintola Hansa Café Bar & Brasserie, kaupungin parhaat cocktailit ja hulppeimmat näköalat tarjoilee Kupoli-cocktailbaari ja hotellin monipuoliset kokous- ja juhlatilat tarjoavat puitteet unohtumattomille tapahtumille. Hotellin pohjakerroksessa sijaitsee suomalaisesta saunaperinteestä inspiroitunut, elämyksellinen Usva spa sekä hulppea 300 neliön Usva Wellness -kuntosali. NH Collection Helsinki Grand Hansa on osa kansainvälistä Minor-hotelliyhtiötä.

