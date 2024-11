Asunnottomat – pitkä matka himaan on kaunistelematon dokumentti nuorten kodittomien arjesta

Asunnottomat – pitkä matka himaan -dokumenttisarja vie katsojan asunnottomien nuorten arkeen, jota värittävät turvattomuus, epävarmuus ja päihteet.

Sarjan päähenkilöt haaveilevat tavallisista asioista, kuten työpaikasta ja perheestä. Ensin pitäisi kuitenkin päästä irti huumeista – ja korvaushoitoa varten olisi oltava kirjoilla jossain.

Millaiset edellytykset on päästä kiinni hyvään elämään, kun takana on väkivaltainen lapsuus, laitosnuoruus ja huumehuuruiset kaveripiirit? Missä asunnottomat oikeasti viettävät yönsä ja millaisista asioista arki koostuu? Sarja näyttää, kuinka vaikeaa on pitää toivoa yllä ja päästä takaisin yhteiskuntaan, josta on kerran pudonnut.

Jere, 23, ja Aliisa, 20, ovat pariskunta, joka aloittaa aamunsa Subutexilla tai rauhoittavilla. Jere on ollut koko aikuisikänsä asunnoton.

Theofanis Kavvadas / Revul Media Group Oy

“Vaikka mä käytän huumeita, ei se tee musta pahaa ihmistä. Se vaan vie hetkeksi pois ne kaikki pahat ajatukset, traumat ja huonot asiat, joita elämässä on tapahtunut”, Jere kertoo sarjassa.

Hän myöntää, ettei kuitenkaan koskaan olisi aloittanut huumeiden käyttöä, jos olisi ymmärtänyt, mitä se tuo tullessaan.

“Mulle asunnottomuus ei tarkoita sitä, että ei oo asuntoa. Vaikka sulla olis paikka mihin mennä, mutta jos sä et pysty oleen siellä tai sulla ei oo turvallista olla siellä... Mulle koti merkitsee sitä, että se on turvapaikka. Sun ei tarvii pelätä kotona”, Aliisa puolestaan pohtii.

Sarjassa selviää, löytyykö pariskunnalle oma asunto ja pystyvätkö he pitämään siitä kiinni.

Toni, “Tatsu”, 27, on pitkän linjan huumeriippuvainen ja entinen huumekauppias. Myös hänen tyttöystävänsä Jenna, 24, on huumeaddikti.

Theofanis Kavvadas / Revul Media Group Oy

Tatsu jättäytyi asunnottomaksi, kun koti alkoi olla ahdistavien huumeharhojen näyttämö. Päivät kuluvat palvelukeskuksessa ja kavereiden kanssa – niiden muutamien, jotka ovat vielä elossa.

“Tänä vuonna kuoli viis kaveria. Se on oikeesti tuskallinen tunne olla näin nuori… Ja mulla loppuu vittu kaverit kesken kohta”, Toni kipuilee.

Midu, 29, ajautui hyvästä lapsuudesta huolimatta huumekokeiluihin. Muutama vuosi sitten potkut töistä johtivat masennukseen ja syöksykierre syvemmälle aineisiin oli valmis.

Theofanis Kavvadas / Revul Media Group Oy

Rötöstely vei lopulta vankilaan. Vapauduttuaan Midu sai paikan asumisyksiköstä, mutta sopeutuminen on haastavaa. Samasta asumisyksiköstä löytyi tyttöystävä, jolla myös on huumeongelma. Pariskunta haaveilee paremmasta tulevaisuudesta.

“Ei oo tarkoituksena narkata loppuelämää. Mulla on paljon annettavaa”, Midu sanoo.

Asunnottomat – pitkä matka himaan -jaksot Yle Areenassa 1.12. ja Yle TV2 1.12. alkaen klo 21.40.

Sarjan on Ylelle tuottanut Revul Media Group.