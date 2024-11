Yle aloittaa kustannussäästöohjelman ja muutosneuvottelut

Parlamentaarinen työryhmä päätti syyskuussa Ylen rahoituksen leikkaamisesta. Päätöksen mukaan Ylen rahoitukseen ei tehdä lakisääteistä indeksitarkistusta 2025–2027, mikä tarkoittaa noin 47 miljoonan euron rahoitusleikkausta. Lisäksi Ylen määrärahastaan maksama arvonlisävero nousee 1.1.2026 kymmenestä 14 prosenttiin. Muutos tarkoittaa, että Ylen käytettävissä oleva rahamäärä pienenee vuositasolla noin 19 miljoonaa euroa.

Yhtiön johto on valmistellut useammalle vuodelle ulottuvan kustannussäästöohjelman, jolla Yle pyrkii sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden rahoitustasoa.

“Suunnittelemme muutosta, joka luo edellytykset Ylen tulevaisuuden kehittämiselle ja säilyttää julkisen palvelun perustan vahvana, vaikka rahoitusta leikataan parlamentaarisen työryhmän päätöksen mukaisesti”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Kustannussäästöohjelma etenee vaiheittain. Yhtiö hakee ensin noin 50 miljoonan euron säästöjä vuosille 2025–2026. Ensimmäisen vaiheen suunnitelmat koskevat yhtiötä laajasti ja ne edellyttävät muutosneuvotteluja, joiden piirissä on 1798 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevaa työntekijää. Muutosneuvottelut koskevat yhtiötoimintoja, kaikkia sisältöyksiköitä ja Teknologia ja kehitys -yksikköä, ja voivat johtaa enintään 375 henkilön irtisanomiseen sekä työsuhteen ehtojen olennaisiin irtisanomisperusteisiin muutoksiin muutosneuvottelujen piirissä olevilla. Kustannussäästöohjelman mahdollinen toinen vaihe toteutettaisiin keväällä 2025.

”On hyvin valitettavaa, että myös henkilöstövähennykset ovat mahdollisia. Sopeutustarve on niin suuri, että edessä on hyvin vaikeita päätöksiä. Tuemme henkilöstöä ja työyhteisöjä kaikin mahdollisin tavoin. On tärkeää, että meillä on osaava henkilöstö ja riittävä osaaminen tehtävämme toteuttamiseen”, jatkaa Ylä-Anttila.

Säästöjä haetaan ennen kaikkea organisaatio- ja johtamisrakenteista sekä toiminnan volyymia vähentämällä. Tavoitteena on säästää enemmän rakenteista kuin Ylen sisältö- ja ohjelmatarjonnasta.

“Suunnittelemme organisaation keventämistä, jolla tavoittelemme tehokkuutta. Investoimme niukemmin, luovumme kiinteistöistä ja automatisoimme toimintaa myös tekoälyä hyödyntäen. Karsimme erilaisia kuluja läpi organisaation. Tv- ja radiokanavien määrä pysyy toistaiseksi nykyisellään. On kuitenkin väistämätöntä, että tämän kokoluokan säästöt heijastuvat myös sisältöihin. Säästökokonaisuus tulee vaikuttamaan Ylen tarjontaan kaikilla alustoilla”, jatkaa Ylä-Anttila.

Digipalvelujen kehitykseen tullaan panostamaan sopeutuksista huolimatta. Myös luotettava tieto, monipuolinen kulttuuritarjonta ja huoltovarmuus turvataan säästöohjelmasta huolimatta.

