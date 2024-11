Aluehallitus käsitteli OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon tuottavuustoimia ja C-talon toteutussuunnitelmaa

OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon tuottavuutta parannetaan eri keinoin – henkilöstökustannuksista on tarve löytää 7,3 miljoonan euron säästö

Oulun yliopistollisen sairaalan tuottavuutta on parannettu merkittävästi jo vuodesta 2017 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa todetaan, että erikoissairaanhoito järjestetään kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti ja että uuden sairaalan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan. Myös tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan on kirjattu OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon sopeutustoimia.

Suomen hallituksen kevään kehysriihen linjaukset vähensivät OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueen rahoitusta vuodelta 2025 yhteensä 10,7 miljoonaa euroa.

OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon tuottavuutta pyritään parantamaan erilaisilla toimenpiteillä. Keskeistä on hyödyntää uuden yliopistollisen sairaalan tuottavuuspotentiaali. Uudessa sairaalassa toiminta tehostuu muun muassa uudenlaisella tilasijoittelulla ja toimintoja keskittämällä. Näitä ovat muun muassa päivystys-, teho-osasto-, leikkaus- ja heräämötoiminta.

Uuden sairaalan käyttöönotto mahdollistaa myös tehokkaammat logistiset ratkaisut ja tukitoiminnot sekä potilaiden hoidon oikeantasoisilla hoitopaikoilla. Uuteen sairaalaan muutto on tällä hetkellä loppusuoralla, ja toiminta käynnistyy kokonaisuutena marraskuun aikana.

Tuottavuuden parantamiseksi ostopalveluja pyritään vähentämään. Myös henkilöstökuluja on vähennettävä, koska ne muodostavat suurimman osan toimialueen budjetista. Tästä syystä henkilöstömitoituksia, työtehtäviä, sijaismäärärahoja ja erillissopimuksia tarkastellaan.

Potilaan oikea-aikaiseen siirtymiseen raskaista hoidoista kevyempiin kiinnitetään huomiota. Osastopaikkojen määrä pyritään optimoimaan ja digihoitopolkuja kehitetään. Lisäksi arvioidaan tekonivelkirurgian toimintojen hallinnollista eriyttämistä sekä koko toimialueen organisaation ja johtamisjärjestelmän tehostamista.

Aluehallitus hyväksyi tulevaisuuslautakunnan esityksen ja esittää aluevaltuustolle, että uuden sairaalan käyttöönoton tuottavuustoimet ja henkilöstön käytön optimointi valmistellaan toimeen pantavaksi tavoitellen henkilöstökustannusten vähennystä vuodelle 2025 yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Tuottavuustoimenpiteet pannaan toimeen vasta, kun esitetyt muutokset on käsitelty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla.

Uuden sairaalan C-talon toteutussuunnitelma etenee

Pohde, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat valmistelleet yhteishankkeena uuden sairaalan C-talon toteutusta. Osapuolten kesken on allekirjoitettu sopimus esiselvityksen laatimisesta keväällä 2024. Hankkeesta käytetään työnimeä C++.

Pohteen osalta C-rakennuksen hanke on Tulevaisuuden sairaalan vuonna 2018 hyväksytyn Master Planin mukainen vaihe 2.2. Vaihe sisältää C-talon lisäksi myös Kuuraparkin 2. vaiheen parkkihalliosuuden. Hankkeessa on aiemmin toteutettu E-, A- ja B-talot. F-talo on parhaillaan rakenteilla.

Pohde, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistä tilasuunnittelua ja esiselvitystyötä. Mahdollisen yhteishankkeen laajuus- ja kustannustiedot ovat tarkentuneet. Hanketta varten on suunniteltu perustettavan uusi, Pohteen omistama kiinteistöyhtiö. Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Pohde vuokraisivat tiloja kiinteistöyhtiöltä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat pyytäneet Pohteelta vuokraussitoumukseen liittyvää esitystä. Pohteen valmistelema esitys on tässä vaiheessa salainen, koska se sisältää liikesalaisuuksia (julkisuuslain 24.1 § 17 kohta).

Aluehallitus päätti antaa vuokrausesityksen, joka lähetetään Oulun yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle. Oulun yliopiston ja Oamk Oy:n hallitukset käsittelevät esitystä marraskuun aikana.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen suosituksia ja toimenpiteitä, joihin niiden vuoksi on ryhdytty. Aluehallitus tarkensi aluevaltuustolle lähetettävää lausuntoaan lisäyksellä, jonka mukaan aluevaltuustolle esitellään perhekeskusmalli ja sen toteutumisen tilanne.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Aluevaltuutettu Jenni Pitkon (vihr.) eronpyyntö aluevaltuuston jäsenyydestä aluevaltuustokauden loppuun saakka kestävän vanhempainvapaan vuoksi

Riskienhallintapäällikön viran julistaminen haettavaksi

Jäsenten vaihdokset Oulunkaaren alueellisessa neuvottelukunnassa ja nuorisovaltuustossa

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan nimittäminen

