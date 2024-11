Uusia ja tehokkaampia ABC-latausasemia Keskimaan alueella

S-market Äänekosken yhteyteen on avattu uusi ABC-latausasema, jossa on neljä 150 kW suurteholatauspistettä. Lisäksi asemalla on kaksi peruslatauspistettä, jotka palvelevat hybridiautoilijoita. Latausasema sijaitsee autopalvelualueella ABC Carwashin ja mittarikentän läheisyydessä.

− S-market Äänekosken yhteyteen avattu latausasema palvelee Ääneseudulla liikkuvia asiakkaita. Meille on tärkeää, että pystymme mahdollistamaan asiakkaillemme tehokasta latausta entistä laajemmin, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikenne-energioiden palvelupäällikkö Lauri Salo.

Prisma Seppälän parkkihallissa olevaa ABC-latausasemaa laajennetaan parhaillaan. Nykyisten peruslatauspisteiden lisäksi halliin rakennetaan kahdeksan 150 kW suurteholatauspistettä. Laajennus valmistuu marraskuun aikana. Nykyiset 4 peruslatauspistettä jäävät paikalleen, joten jatkossa Prisma Seppälässä on yhteensä 12 latauspistettä.

− Prisma Seppälän parkkihalliin asennettavan nopean suurteholatauksen myötä lyhyemmänkin asioinnin aikana on pian mahdollista saada sähköauton akku täyteen. Latauspisteiden määrän lisääminen tuo helpotusta ruuhkahuippuihin, toteaa Lauri Salo.

Syksyn aikana Solo Sokos Hotel Paviljongin P2-pysäköintitalon latauspisteiden määrää on tuplattu. Entisten kymmenen latauspisteen jatkoksi on rakennettu syyskuussa kymmenen uutta latauspistettä. Uusien latauspisteiden avaamisen myötä Paviljongilla on nyt 20 kappaletta 11 kW peruslatauspisteitä.

Osuuskauppa Keskimaa panostaa vahvasti sähköautojen latausverkoston kehittämiseen ja laajentamiseen, jotta asiakkaat voivat ladata autonsa helposti ja nopeasti eri puolilla Keski-Suomea.