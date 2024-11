Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastustoimi sai Avilta hyvän arvion, ensi vuodelle luvassa lisää säästöjä

– Kokonaisuudessaan aluehallintoviraston arvio on positiivinen ja osoittaa, että pelastuslaitoksen toimintaa on toteutettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Olemme toistaiseksi pystyneet ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaisen pelastustoimen tason Päijät-Hämeessä, vaikka erilaisia haasteita on viime aikoina ilmennyt, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen sanoo.

Hyvärisen mukaan henkilöstön saatavuus vaikuttaa toiminnan toteumaan, ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Toinen asia on rahoitus. Pelastustoimen rahoitus tulee turvata vähintään nykytasoisena, jotta pystymme jatkossakin tuottamaan palvelut laadukkaasti hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, Hyvärinen painottaa.

Pelastustoiminta päästiin aloittamaan nopeasti

Avi arvioi Päijät-Hämeen pelastustoiminnan valmiuden hyväksi verrattuna muihin alueisiin. Suunnitelmien ylläpito- ja päivitysprosessiin toivotaan tarkennuksia sekä ulkoisten pelastussuunnitelmien toteutukseen lisää resursseja.

– Toimintavalmiusaikojen nopeutuminen on hieno asia ja pelastustoimintaa suorittava henkilöstö on onnistunut tehtävissään tältäkin osin, aluepalopäällikkö Jani Aaltonen sanoo.

– Vaikka pelastustoiminnan toimintavalmius on hyvällä tasolla, laadimme tarkemman toimintavalmiusanalyysin arviossa mainituista pelastustoiminnan ongelmakohdista, hän jatkaa.

Tavoitteena on kehittää pelastustoiminnasta entistä kattavampaa ja tehokkaampaa. Kiitosta Päijät-Hämeen pelastustoimi saa sopimuspalokuntien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä.

Onnettomuuksien ehkäisyn työ hyvällä tasolla

Avi katsoo Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen tarjonneen turvallisuusviestinnän palveluja vuonna 2023 aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Myös asiakaspalautetta on hyödynnetty. Valvonta on suunnitelmallista, mutta siinä jäädään mm. poissaolojen vuoksi hieman tavoitteista.

Palontutkinta oli Päijät-Hämeessä keskivertotasolla ja yhteistyötä on tehty keskeisten viranomaisten kanssa. Myös onnettomuuksien ehkäisyn yhteistyö oli hyvällä tasolla ja tarve jatkuu nykyisellään.

Väestönsuojelua kehitetään

Avi toivoo Päijät-Hämeen väestönsuojelusuunnitelmien päivittämistä ja huomiota koulutukseen ja väestönsuojeluorganisaatioon. Kehittämistoimenpiteet onkin aloitettu.

– Pelastuslaitos on lisännyt varautumisen resurssejaan ja valmiussuunnittelija vakinaistetaan 2025 alusta. Alueellisessa HÄME24-valmiusharjoituksessa harjoiteltiin osin uusittua väestönsuojeluorganisaatiota ja tehtiin laajamittaista alueellista yhteistyötä evakuoinnit keskiössä, valmiuspäällikkö Mika Nevalainen toteaa.

Investoinnit edistävät palvelujen saatavuutta

Aluehallintovirasto pitää arviossaan Päijät-Hämeen pelastustoimeen esitettyjä investointeja pääosin tarpeellisina ja katsoo niiden edistävän palvelujen saatavuutta sekä yhdenvertaisuutta.

– Pelastustoimen tarpeet kattavan investointisuunnitelman esittäminen on haastavaa hyvinvointialueelle kohdistettujen säästöjen vuoksi. Osa suunnitelluista investoinneista yritetään rahoittaa hankerahoituksella, koska niitä ei ole mahdollista toteuttaa investointimäärärahoista, Jani Aaltonen sanoo.

Aluehallintoviraston vuosittaista pelastustoimen asiantuntija-arviota hyödynnetään sisäministeriön, valtiovarainministeriön ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvotteluissa.

Päijät-Hämeen pelastustoimen talous niukkenee vuonna 2025

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on valmistellut vuoden 2025 talousarviota. Pelastustoimen toimialan rahoituskehys on erittäin tiukka, minkä vuoksi palvelutason säilyttäminen nykytasolla on erittäin haastavaa.

Toiminnan sopeuttamista tullaan toteuttamaan kaikilla pelastustoimen tulosalueilla. Toimialan säästöt koostuvat vuoden 2024 kevään aikana jo toteutetuista 296 000 euron säästöistä liittyen mm. kalustohankintojen vähentämiseen sekä vuodelle 2025 kaikilla pelastustoimen toimialoilla toteutettavista säästötavoitteista, lomapalkkavelasta ja harkinnanvaraisista erilliskorvauksista. Säästötavoite on huomattavan suuri ottaen huomioon pelastustoimen kustannusrakenteen, jossa henkilöstökulujen osuus on yli 84 % pelastustoimen käyttötalousmenoista.

Lisätietoa:

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, 0440 773 100, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Päijät-Hämeen hyvinvointialue