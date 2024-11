Vuoden silta 2024 -palkinto luovutettu Telkäntaipaleen sillalle

RIL ry:n tunnustuspalkinto Vuoden silta 2024 on myönnetty Telkäntaipaleen sillalle. Kevyen liikenteen silta luo väylän rautatien yli yhdistäen Lempäälän keskustan eheäksi kokonaisuudeksi. Maaliskuussa 2023 käyttöön otettu, lasitettu ja katettu teräksinen ristikkosilta on 57 metriä pitkä ja hyötyleveydeltään viisi metriä.

Kilpailun tuomariston mukaan silta liittyy ympäristöönsä erittäin hyvin niin vieressä sijaitsevan Lempäälä-talon kuin muun rakennuskannan osalta. Huolellisesti suunnitelluilla yksityiskohdilla ja materiaalivalinnoilla on luotu kiinnostava kulkuyhteys radan yli. Sillan erikoinen rakenne on arkkitehtuuriltaan vakuuttava, ulkopuolen viistot ristikkosauvat vahvistavat kokonaismuotokieltä vinoine kattolappeineen.

”Myös sillan sisäpuolen ratkaisut ovat viimeisteltyjä. Puumateriaali katossa on tyylikäs ja lisää viihtyisyyttä. Valaistukseen on panostettu ja se on ohjelmoitava, toimiva ja upea sekä sillalla kulkijoille että maisemassa”, toteaa kilpailun tuomariston puheenjohtaja Ville Alajoki.

Silta on näyttävänä pitkäjänteisenä ristikkorakenteena rakenteellisesti haastava kohde. Hankkeen pääsuunnittelijana toiminut Mikko Hyyrynen Rambollilta toteaa, että suunnittelun lähtökohtana oli tilaajan toive saada sillasta laadukkaan kuntakeskuksen osa. Parametristen suunnittelutyökalujen kehitys mahdollisti haastavien geometristen muotojen toteutuksen.

”Pääsuunnittelijan työ oli ennen kaikkea erityisosaajien yhteistyön mahdollistamista, ratkaisujen yhdessä kehittämistä ja prosessin tavoitetta kohti ohjaamista”, Hyyrynen toteaa.

Raideliikenne on myös otettu huolellisesti huomioon niin sillan suunnittelussa kuin rakentamisvaiheessa. Sillan laiturirakenteet on saatu estämään junien suistumista ja mahdolliset lisäraidetarpeet ja välilaiturirakenteet on huomioitu. Raideliikenteen osalta on kiinnitetty huomiota myös sillan elinkaaren aikaisiin kunnossapitotehtäviin. Kohteeseen valittiin esimerkiksi itsepuhdistuva ja sisältä vaihdettava lasitus.

”Onnistuimme pitämään rakentamisen ajan raideliikenteen häiriöt hyvin vähäisenä. Perustamistöiden ja muiden työvaiheiden aikana raideliikenne toimi täysin normaalisti. Siltalohkon nostaminen sähköistettyjen raiteiden ylitse toteutettiin kokonaisuudessaan neljän tunnin katkon aikana”, kertoo sillan pääurakoitsijana toimineen Kreaten työmaapäällikkö Juha Valjakka.

Telkäntaipaleen silta on kuntakeskuksen kehittämishankkeen yksi keskeisimmistä yhteen sitovista osista.



”Projektissa käytettiin innovatiivista poikkitieteellistä ajatusten vaihtoa, niin suunnittelussa kuin toteutuksessa ja lopputulos on tämän onnistuneen yhteistyön huipentuma”, tiivistää hankejohtaja Lari Laakso. Rakennuttaja haluaa antaa sydämelliset kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille.

Vuoden silta 2024 -palkinto luovutettiin RILin Siltapäivien yhteydessä Tampereella 7.11.2024. Siltapäivät on vuosittainen siltojen suunnittelun, rakentamisen ja rakennuttamisen ammattilaisten sekä alihankkijoiden yhteinen koulutus- ja keskustelutilaisuus, jossa käsitellään siltatekniikan ajankohtaisia kysymyksiä.

Telkäntaipaleen silta



Kohteen tilaaja: Lempäälän kunta

Lari Laakso, Ulla Palo-oja, Maija Villanen

Suunnittelu: Ramboll

Mikko Hyyrynen, Sean LeCoultre, Augustin Ceillier, Eero Särkkä, Mikko Siitonen (ark.), Tindaro Fasolo, Olesia Klevanaia, Esko Rechardt, Markus Ryynänen, Aino Mangion, Chhottu Panja, Subhendu Pramanik

Rakennuttajakonsultti: Welado

Kimmo Laatunen, Soili Ketomäki, Tiina Pajunen

Ulkopuolinen tarkastaja: Sitowise

Mikko Tuominen, Ari Savolainen

Pääurakoitsija: Kreate

Jyrki Välimaa, Juha Valjakka

Teräs- ja lasirakenneurakoitsija: Normek

Pasi Parkkinen

Valaistus: Ramboll Valostudio

Mikko Pekonen

Sähköratamuutokset: Winco



Vuoden Silta -kilpailu

RIL myöntää vuosittain Vuoden silta -palkinnon kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista. Vuodesta 2001 jaetulla palkinnolla halutaan nostaa sillansuunnittelun tasoa maassamme. Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset korjatut siltakohteet. www.ril.fi/vuodensilta