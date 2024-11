Junatien metrosillan tuentatyöt alkavat

Kaupunkiliikenne Oy tiedotti sillan kuntoarvioinnista syyskuussa. Kuntoarvion perusteella tehdyn erikoistarkastuksen jälkeen todettiin, että metron Junatien silta Kalasataman ja Sörnäisten asemien välissä on huonokuntoinen. Riskienhallintatoimenpiteenä sillalle toteutetaan tuentatoimenpiteitä jo ennen kuin silta pystytään uusimaan tai kunnostamaan perusteellisemmin. Junatien metrosilta on rakennettu vuonna 1972 ja se on metroradan pisin silta, 482 metriä.

Kaupunkiliikenne käynnisti syyskuussa välittömästi sillan väliaikaisen tuennan suunnittelun ja tuennan toteutus on alkamassa valmistelevilla töillä 13.11.2024. Tuentatyöt valmistuvat arviolta helmikuun alussa. Tuentatyöt muuttavat marraskuun loppupuolella autoliikenteen reittejä Hermannin Rantatieltä keskustan suuntaan, kun Tilastokeskuksen ramppi joudutaan sulkemaan. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat 18.11., kun muun muassa Itäväylältä tuleva kevyen liikenteen väylä Lautatarhankadulle suljetaan. Metroliikenteeseen ei ennakoida tulevan tuentatöistä johtuvia muutoksia.

Tuentatöitä joudutaan osin tekemään myös yötyönä, jotta haittaa metroliikenteelle voidaan vähentää. Töistä voi aiheutua melua lähiympäristöön.

”Pahoittelemme työstä aiheutuvia haittoja. Tuentatyöt on kuitenkin välttämätöntä tehdä, jotta saamme jatkettua sillan elinkaarta niin pitkälle, että perusteellisempi korjaus tai siltakannen uusiminen voidaan aloittaa”, sanoo Kaupunkiliikenteen omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

Sillan kunto ei aiheuta sellaisenaan vaaraa metroliikenteelle, sillä silta ei ole jännitetty rakenne eli siltarakenteen kunnon mahdollinen edelleen heikkeneminen huomataan etukäteen.

Tuentatöiden lisäksi sillan tehostettua tarkkailua jatketaan. Toistaiseksi sillassa ei ole havaittu muutoksia tai vaurioiden etenemistä.

Myös sillan laajemman kunnostamisen tai uusimisen suunnittelu on käynnistetty, mutta toistaiseksi sen ajankohta ei ole vielä täsmentynyt.