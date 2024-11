Helmi Kekkosen Liv! on kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2024

Näin Finlandia-palkintoraati perustelee Liv!in ehdokkuutta:

”Teos on tarkasti sommiteltu ja rajattu sekä taitavasti kontrasteista rakentuva puheenvuoro tärkeästä aiheesta, seksuaalisesta väkivallasta ja sen vaikutuksista kaikkiin vaikutuspiirissä oleviin. Se osallistaa lukijan tarkastelemaan kulttuuriimme sisäänkirjoitettuja sukupuolittuneita rajoja yhtä lailla kuin omaa positiotaan suhteessa niihin.”

Parikymppinen Liv viettää perheensä kesäpaikassa viimeistä lomaviikkoaan, hän on raukea ja tylsistynyt. Eräänä aamuna Liv nousee varhain ja lähtee ulos, kallioille meren ääreen. Hän on juuri nukahtamaisillaan, kun hänen viereensä yhtäkkiä istuu vieras mies, vähän liian tuttavallisesti, vähän liian lähelle.

Liv! kulkee päähenkilönsä mukana piinaavasti kohti tapahtumaa, joka alkaa tuntua lukijasta vääjäämättömältä, vaikka sen ei pitäisi. Tuo tapahtuma halkaisee Livin ja hänen läheistensä elämän aikaan ennen ja jälkeen.

Saarella olevat naiset ajautuvat törmäyskurssille siitä huolimatta, että jokainen haluaa Livin parasta. Kysymykset seksuaalisen väkivallan määrittelystä ja uhrin oikeuksista ja velvollisuuksista pakottavat niin äidin kuin tyttäret katsomaan peiliin: Mitä sinä itse tässä tilanteessa tekisit?

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Tänä vuonna palkinto jaetaan 27.11.

Helmi Kekkonen on helsinkiläinen vuonna 1982 syntynyt kirjailija. Hän on aikaisemmin julkaissut kuusi teosta, muun muassa Runeberg- ehdokkaaksi nousseen romaanin Vieraat (2016), omakohtaisen teoksen Olipa kerran äiti (2019) ja viimeisimmäksi romaanin Tämän naisen elämä (2021). Kekkonen on opiskellut yleistä kirjallisuustiedettä ja luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa, ja valmistunut sieltä filosofian maisteriksi. Kirjailijantyön ohella hän työskentelee vapaana toimittajana, kirjoittaa Sivulauseita-blogia ja opettaa luovaa kirjoittamista.