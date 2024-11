Scanfil Oyj Lehdistötiedote 7.11.2024 klo 9.00



Scanfil ja Etteplan parantavat tuotteiden elinkaarta ja valmistettavuutta uudelleensuunnittelulla



Scanfil on yhdessä kehityskumppaninsa Etteplanin kanssa aloittanut uudelleensuunnitteluhankkeen globaalille teollisuusasiakkaalle rakentamisen ja asumisen alalla.



Hanke sisältää 21 piirilevykokoonpanon (PCBA) uudelleensuunnittelun tavoitteena yli 10 vuoden lisäämisen tuotteiden elinkaareen yhdistettynä parannettuun valmistettavuuteen ja kustannussäästöihin. Ohjelma aloitettiin juuri ennen kesää. Ensimmäiset prototyypit on nyt valmistettu ja testattu.



Hanke toteutetaan neljässä erässä, joihin kuhunkin sisältyy 5-6 eri PCBA-mallia. Kaikki uudelleensuunnitelmat valmistuvat 18 kuukauden kuluessa.



”Tämä hanke osoittaa, että pystymme lunastamaan lupauksemme nopeasta markkinoillepääsystä. Etteplanin kehitysresurssien skaalautuvuus mahdollistaa useiden piirilevyjen samanaikaisen suunnittelun. Lisäämällä siihen proaktiivisen lähestymistapamme toimitusketjun hallintaan ja valmistettavuustuen suunnitteluun voimme vähentää prototyyppikierrosten määrää ja varmistaa uuden tuotteen sujuvan valmistuksen heti tuotannon alkuvaiheessa", sanoo Scanfilin globaali kehityspäällikkö Reijo Kalenius.



Hankkeeseen osallistuu useita Scanfilin tehtaita, joista Sieradz työskentelee komponenttiarvioinnin ja Malmö valmistustuen ja nopeiden prototyppien parissa. Atlantan tehdas vastaa lopulta sarjatuotannosta ja toimituksesta loppuasiakkaalle Pohjois-Amerikassa. Etteplan tekee suurimman osan kehitystyöstä Puolassa.



”Tämä on hyvä esimerkki pitkäaikaisesta kumppanuudestamme. Yrityksenä, jolla on laaja kokemus tekniikasta ja suunnittelutyöstä, on mielenkiintoista nähdä miten voimme yhdessä Scanfilin kanssa tuoda lisäarvoa heidän asiakkaalleen tämän hankkeen kautta", sanoo Etteplanin Ohjelmistojen ja sulautettujen ratkaisujen johtaja Tero Leppänen.



”Nämä tuotteet tulevat olemaan loistava lisä toimituslaajuuteemme ja tämä hanke osoittaa erinomaisesti Scanfilin ja Etteplanin yhdistetyn suunnittelu- ja valmistuspalvelutarjonnan potentiaalin. On hienoa nähdä, kuinka innostunut globaali tiimimme on ottamaan tällaisen tehtävänannon vastaan ja kuinka voimme yhdessä tukea asiakkaidemme tarvetta nopealle markkinoille pääsylle, sanoo Scanfilin globaali myyntipäällikkö Andreas Bohner.



Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2023 oli 902 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakassegmenteillä. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. www.scanfil.com



Etteplan lyhyesti

Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja teknologiat muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet ovat älykkäämpiä, tehokkaampia ja vastuullisempia. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 360 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4 000 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com