Helsinki poistaa hylättyjä veneitä Tammisalossa

Merenrannalle hylätyt veneet voivat olla ympäristölle haitallisia, jos ne pääsevät lahoamaan vesirajassa. Helsingin kaupunki aloitti siirtokehotusten kiinnittämisen rannoilla luvatta lojuviin veneisiin keväällä 2024. Lokakuun lopussa siirtokehotuksia kiinnitettiin Tammisalossa.

Kehotuksessa veneiden poistoon annetaan aikaa kuukausi, jonka jälkeen ne katsotaan hylätyksi omaisuudeksi. Kaupunki poistaa hylättyjä veneitä Tammisalossa vielä tämän vuoden aikana, jos sää sallii.

Toivottavaa on, että omistajat vievät itse veneensä luvallisille paikoille ennen poissiirtojen alkamista.

Käyttökelpoiset veneet huutokaupataan

Velvollisuus kehotuksen saaneen veneen poistoon on ensisijaisesti sen omistajalla. Jos omistajaa ei löydy, kaupunki voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin hylätyn veneen poistamiseksi.

Lasikuituiset, rikkinäiset veneet menevät erikoisjätteenä käsiteltäviksi ja rikkinäiset puuveneet viedään kaatopaikalle. Jos kaupungin poistama vene on käyttökelpoinen tai jos sillä on vielä myyntiarvoa, venettä säilytetään kolme kuukautta, jonka jälkeen se huutokaupataan. Jos vene on otettu säilytykseen ja omistaja haluaa sen takaisin, täytyy hänen osoittaa omistussuhteensa sekä korvata kuljetus- ja säilytyskustannukset.

Poistettuja veneitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta ulkoilma@hel.fi.