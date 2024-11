Olympiastadion kutsuu ekaluokkalaiset tornivierailulle

Kymmenettä kertaa jaetun Helsinki Travel Award -tunnustuksen tarkoituksena on tukea ja tuoda esiin yrityksiä, jotka edistävät toiminnallaan Helsingin ja sen lähialueiden matkailua. Tänä vuonna Helsinki Travel Award -palkinto myönnettiin ensisijaisesti pitkäjänteisestä ja näkemyksellisestä työstä kaupungin ja Suomen hyväksi. Olympiastadionin todettiin palkintoperusteluissa olevan paikka, jonka toiminta elävöittää kaupunkia ja tuo yhteen ihmisiä kaikkialta Suomesta. Stadion on symboloinut monia suuria saavutuksia, ja siitä on muodostunut Helsingin ikoninen kohtaamispaikka.

"Palkitsemisen yhteydessä syntyi ajatus jakaa ilo saadusta tunnustuksesta helsinkiläisten lasten kanssa tarjoamalla ekaluokkalaisille mahdollisuus kokea Helsinki Olympiastadionin tornista käsin. Toivomme, että vierailu stadionilla tarjoaa koululuokille myös mieluisaa opetuksellista sisältöä", toteaa Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

Viikolla 48 Olympiastadionin verkkosivuille (www.stadion.fi) lisätään tarkemmat ohjeet vierailujen järjestämisestä. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiedottaa kouluja vierailumahdollisuudesta myös suoraan.