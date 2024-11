Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 5.11.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varautuminen- ja turvallisuus lautakunta päätti kokouksessaan 5.11.2024 esittää lausuntonaan palveluverkkosuunnitelmasta, että sillä ei ole lausuttavaa palveluverkkosuunnitelmasta pelastustoimen lakisääteisten palveluiden ja ensihoidon järjestämisen ja saavutettavuuden näkökulmasta. Lautakunta pitää palveluverkkosuunnitelmaa kattavasti laadittuna. Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta katsoo, että tulevaisuudessa palveluverkkosuunnitelmassa voisi myös olla mukana pelastustoimi ja pelastustoimen palvelut, jotta voitaisiin hyödyntää enemmän integraatiota palveluiden välillä.

Sammutusvesisuunnitelma

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti lähettää sammutusvesisuunnitelman aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi

Suunnitelmassa käsitellään pelastuslaitoksen, kuntien ja vesihuoltolaitosten vastuut ja roolit sammutusveden hankinnassa ja toimittamisessa. Pelastuslaitoksen vastuulla on tehdä suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta, kunnan vastuulla on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin, ja vesihuoltolaitoksen vastuulla on toimittaa vettä sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Maksutaksa 2025

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta esittää aluehallitukselle, että se vahvistaa maksujen määräytymisperiaatteet, sekä toteaa valvontatyön tuntihinnaksi 78,31 €/h ja toistuvien erheellisten automaattisten paloilmoitusten maksuksi 1.773,39 €.

Varautuminen- ja turvallisuus -lautakunta päättää hyväksyä kevätkauden kokouspäiviksi:

tiistai 21.1.2025

tiistai 25.2.2025

tiistai 18.3.2025

tiistai 22.4.2025

tiistai 13.5.2025

tiistai 24.6.2025

Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.