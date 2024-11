Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Tiina Elo esittävät muutoksia tuloverolakiin — Yhteisöjen verovähennysoikeuden laajentaminen helpottaisi järjestöjen talousahdinkoa

Orpon hallitus on tehnyt massiiviset leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen ja linjannut, että kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen rahoituksesta suuremman osan on tulevaisuudessa tultava lahjoituksista valtion rahoituksen sijaan. Tästä huolimatta Orpon hallitus on ollut tähän mennessä valmis helpottamaan järjestöjen mahdollisuuksia lahjoitusten keräämiseen vain hyvin vähän.

– Orpon hallituksen päätös tehdä erittäin suuret leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen vaikeuttaa merkittävästi järjestöjen tekemää tärkeää työtä. Esimerkiksi sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset osuvat osin samoihin ihmisryhmiin, joihin hallituksen tukia koskevat päätökset iskevät jo valmiiksi kipeästi. Myös humanitaariset ja pakolaiskriisit maailmalla ovat lisääntyneet ja Suomi leikkaa samaan aikaan kehitysyhteistyörahoitustaan rajusti. Yhteisöjen verovähennysoikeuden laajentaminen koskemaan myös tiedettä ja kulttuuria laajempaa järjestökenttää olisi toimiva keino eri järjestöjen tukemiseen ja voisi kannustaa lahjoituskulttuurin vahvistumista Suomessa, Hopsu vaatii.

– Aktiivinen järjestökenttä on olennainen osa elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa ja toimivaa demokratiaa. Orpon hallituksen leikkaukset järjestökentälle osuvat aikaan, jolloin tarvitsisimme kipeästi järjestöjen apua aikamme suurten ongelmien, kuten ilmaston kuumenemisen, luontokadon ja eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseen. Tarve esimerkiksi ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi toimivien järjestöjen työlle on suurempi kuin koskaan. Toivon, että eduskunta hyväksyy lakialoitteemme, jotta myös näillä järjestöillä on mahdollisuus tilkitä Orpon hallituksen leikkausten tekemää aukkoa niiden rahoitukseen edes osittain, Elo toteaa.

Hopsun ja Elon tekemät lakialoitteet ovat tänään täysistunnossa käsittelyssä.

Linkit aloitteisiin:

Inka Hopsun lakialoite LA 32/2024 vp

Tiina Elon lakialoite Lakialoite LA 33/2024 vp