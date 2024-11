Päivystykset ja synnytystoiminta siirtyneet uuden sairaalan tiloihin

Oulun seudun yhteispäivystys on tänään 6.11. muuttanut uusiin tiloihin OYSin B-talon 1. kerrokseen. Yhteispäivystyksen toiminta vanhan sairaalan puolella on loppunut. Yhteispäivystyksessä hoidetaan sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

OYSin lasten päivystys muutti tiistaina 5.11. uuden sairaalan puolelle, B-talon 1. kerrokseen. Alle 16-vuotiaiden päivystyshoito tapahtuu arkisin kello 8–16 omassa terveyskeskuksessa ja muina aikoina OYSin lasten päivystyksessä, jos vaiva ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Sekä lasten päivystykseen että Oulun seudun yhteispäivystykseen on mahdollista saapua Auttajan aukion kautta tai Kuuraparkista. Pysäköinti on maksutonta saattoliikenteelle 15 minuutin ajan. Sen jälkeen pysäköinti on maksullista.

Ennen lähtöä päivystykseen tulee aina ottaa yhteyttä Päivystysapuun joko soittamalla maksuttomaan numeroon 116 117 tai ottamalla yhteyttä chatissa. Päivystysapu tekee alustavan hoidontarpeen arvion puhelimessa ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita. Hätätilanteessa soitetaan aina numeroon 112.

Synnyttäjille oma sisäänkäynti A-talossa

Synnyttäjien vastaanotto ja synnytysosasto ovat aloittaneet toimintansa A-talon 3. kerroksessa tänään keskiviikkona 6.11. Synnyttäjien vastaanottoa ei ole enää vanhan sairaalan puolella.

Synnyttäjien vastaanotolla on oma sisäänkäynti A-rakennuksen pääoven välittömässä läheisyydessä. Synnyttäjien vastaanotolle pääsee myös Kuuraparkin kautta - opasteet ohjaavat synnyttäjät hissiaulaan, josta on hissillä suora yhteys 3. kerrokseen synnytysosastolle.

Samaan aikaan synnyttäjien vastaanoton ja synnytysosaston kanssa muuttivat myös äiti-lapsiosastot uusiin tiloihin A-rakennuksen 7. kerrokseen. Samalla osastot yhdistyivät yhdeksi naisten ja synnyttäneiden osastoksi.